Tovariš Sánchez v Pekingu

Piše: Álvaro Peñas

Ko je Donald Trump januarja lani vključil Španijo v skupino BRICS, so mnogi mislili, da je ameriški predsednik storil napako – domnevali so, da „S“ pomeni Španijo namesto Južne Afrike, ali da gre za enega od njegovih običajnih verbalnih spodrsljajev.

Toda resnica je, da dejstva dokazujejo, da je imel prav. Stališče španskega predsednika vlade Pedra Sáncheza do vojne, ki jo Združene države in Izrael vodita proti Iranu, mu je prineslo čestitke režima ajatolov, tako kot sta mu talibani in teroristična skupina Hamas čestitala za njegov „ne vojni“ med vojno v Gazi. To je Španijo približalo multipolarnemu svetu bolj kot Zahodu. Iran je ključni strateški zaveznik Kitajske, zato je Sánchezova zavrnitev uporabe ameriških vojaških baz v Španiji in njegove izjave proti Združenim državam in Izraelu v Ljudski republiki Kitajski naleteli na topel sprejem.

Že nekaj časa je Sánchez v očeh vodstva Kitajske komunistične partije in njenega generalnega sekretarja Xi Jinpinga novi „junak Evrope“. Pravi sodrug v službi Partije, kar je postalo očitno med njegovim nedavnim obiskom na Kitajskem. V govoru pred približno 500 študenti Univerze Tsinghua – univerze za otroke kitajske elite – je Sánchez zagovarjal multilateralizem in pozval Ljudsko republiko, naj se bolj vključi v gradnjo stabilnega multilateralnega sistema, ki temelji na mednarodnem pravu – istem pravu, ki ga je glavni kitajski zaveznik Rusija prekršila februarja 2022 in ga še naprej krši s kitajsko podporo – ter naj konča „konflikte, kot so tisti v Iranu, Libanonu, Zahodnem bregu ali Ukrajini“.

Sánchez je izjavil, da Španija „ve, da Kitajska obnavlja svojo veličino. Da je že vodilna svetovna izvoznica blaga in četrta največja izvoznica storitev. Da njena industrija in znanost spreminjata boj proti globalnemu segrevanju in hkrati zmanjšujeta revščino.“ Kitajska je največji svetovni onesnaževalec in odgovorna za 28,4 % emisij CO₂. Sánchez je pri omembi znanosti izpostavil 1,6-odstotno zmanjšanje emisij do leta 2025 in izboljšano kakovost zraka v mestih. Vendar tega niso dosegli z zelenimi politikami, temveč z množičnim premeščanjem težke in onesnaževalne industrije v osrednje in zahodne regije države – območja z manj predpisi, nižjimi dohodki in manj javnega nadzora – in ne predstavlja celotne dekarbonizacije industrije. Sánchez, ki se hvali s svojo podnebno politiko, tega dejstva ni omenil.

Po govoru na univerzi se je Sánchez sestal z Xi Jinpingom v Veliki dvorani ljudstva. Španski premier je poudaril pomen poglabljanja strateškega odnosa s Kitajsko in svojo zavezanost multipolarnemu redu, ki bi človeštvu prinesel mir in stabilnost pred grožnjami mednarodnemu pravu. „Želim, da veste,“ je dejal Sánchez tovarišu generalnemu sekretarju, „da se bo Španija uprla zgodovinskemu izzivu, da bo pogumna, jasna in predvidljiva ter da bo vedno delovala za razumevanje med narodi.“Xi Jinping ni okleval s pohvalo Španije za obrambo mednarodnega reda, ker imata, tako kot Kitajska, „načela in zagovarjava pravičnost ter sva pripravljena stati na pravi strani zgodovine,“ v nasprotju z „zakonom džungle“, ki ga predstavljata Združene države in Izrael. Za generalnega sekretarja KKP „lahko Španija in Kitajska pomagata pri iskanju rešitev za različne trgovinske napetosti, geopolitične težave in zapletenosti današnjega sveta, za vojne ter okoljske in socialne izzive, ki prizadenejo svet.“ Pripoved o idiličnem multipolarnem sistemu zveni prav tako bombastično kot klasična komunistična propaganda.

Dejstvo, da predsednik vlade države članice Evropske unije in Nata zagovarja in se usklajuje z geopolitično agendo Kitajske komunistične partije, bi moralo sprožiti alarm po vsem zahodnem svetu. Vendar glavni zahodni mediji španskega predsednika zasipavajo s pohvalami zaradi njegovega odločnega stališča proti Trumpu glede Irana. Revije TIME, The Wall Street Journal, The Economist – ki je pred osmimi meseci pozival Sáncheza k odstopu zaradi obtožb o korupciji – in The Washington Post ga predstavljajo kot novega voditelja evropskega odpora proti vojnim težnjam ameriškega predsednika. Ta pripoved se zelo močno ujema z oznako „junak Evrope“, s katero se mu prilizuje Kitajska. Kar ni naključje.

V svojem članku „El rastro chino en la prensa occidental“ (Kitajska sled v zahodnem tisku) novinar Javier Benegas izpostavlja gospodarske vezi med nekaterimi najvplivnejšimi zahodnimi mediji in kitajskim državnim medijskim ekosistemom: „The Wall Street Journal je prejel okoli šest milijonov dolarjev za objavljanje prilog, kot je China Watch, ki jo producira China Daily, časopis Kitajske komunistične partije, ki izhaja v angleščini in katerega naloga je širiti zunaj Kitajske vedno ugodno narativo za pekinške interese. The Washington Post je v podobnih poslih prejel 4,6 milijona dolarjev; TIME je v kratkem času zaslužil 700.000 dolarjev iz istih razlogov; tudi Financial Times je na seznamu; The New York Times pa je bil na njem do leta 2020.“ Na primer, nedavni članek v The Economist je trdil, da je bil iranski dogovor grozna napaka Trumpove administracije, pri čemer se je skliceval na mnenja različnih anonimnih strokovnjakov, ki so se izkazali za Kitajce. Zato ni presenetljivo, da je Sánchez v številnih medijih v nekaj tednih prešel iz zlobneža v junaka.

