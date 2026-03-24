STASI komisarka Marta!

Piše: mag. Igor Omerza

Evropska komisija je Elonu Musku naložila 120 milijonov evrov kazni zaradi kršitev akta o digitalnih storitvah. Muskova reakcija je bila togotna. V izbruhu jeze je »ministre in ministrice« Evropske komisije zmerjal s »STASI komisarji«.

In tukaj ima Musk absolutno prav, vsaj v enem primeru, žal v slovenskem. Namreč, Marta Kos je bila sodelavka tajne politične policije, ponarodelo Udbe, STASI pa je bil skrajšani naziv za vzhodnonemško tajno policijo. No, Elon Musk to svetovno znano in zločinsko ime uporablja kot splošen pojem za vse tajne politične policije! Tako je Elon nevede zadel žebljico na glavico, vsaj za Marto, ko je pljuval po »STASI komisarjih«, saj je ona dejansko bila vpeta v tajno komunistično policijo Jugoslavije.

To je zdaj neizpodbitno dokumentirano v moji novi knjigi »Komisarka«. Poglejmo kratko vsebino!

V poglavju »Udba za začetnike« razložim domači in mednarodni javnosti zgodovino, organizacijo, metode in sredstva delovanja jugoslovanske tajne politične policije, pogovorno, ponarodelo, udomačeno, neuradno imenovane Udba, in v tem okviru nekatere posebnosti slovenskega dela te tajne policije, še posebej pa njenega regionalnega centra v Slovenj Gradcu, kjer so imeli Marto Kos alias vir Udbe Taro na tajni zvezi do marca 1990. Ker je bil takrat ta center ukinjen, je zadnje v Arhivu Slovenije ohranjeno poročanje Marte Kos alias zdaj že sodelavke Blanke bilo prejeto in sestavljeno v centru Udbe za mesto Maribor.

V naslednjem poglavju »Marta Kos za začetnike« podrobno prikažem šolsko, novinarsko, politično in poslovno pot Marte Kos, vse do njenega nastopa kot komisarke v Evropski komisiji. Zanimivo je primerjati, kaj je o zaposlitvi na Radiu DW povedala v medijih sama Marta Kos in kaj je o precej dolgotrajnem procesu pridobitve te službe obširno poročala Udba.

Tretje poglavje »Struna – zalezovanje Alojza Lampreta in RDW« je najobsežnejše, zato ker sem zanj našel največ udbovske dokumentacije. Tu pišem o tajnem Udbinem analiziranju radijske postaje Deutsche Welle in o tajnem zalezovanju Alojza Lampreta, ki je bil vodja slovenske sekcije tega radia. Kodno ime te operativne obdelave je bilo Struna.

V četrtem poglavju »Marta Kos kot TaraBlanka« vizualno prikažem in v celoti citiram vsebino vseh desetih v slovenskem arhivu najdenih tajnih dokumentov, v katerih se pojavlja Marta Kos kot vir Udbe s kodnim imenom Tara oz. nazadnje kot sodelavka Udbe Blanka oz. enkrat celo s pravim imenom.

V zadnjem poglavju »Marta Kos pred slovenskimi in evropskimi parlamentarci« podrobno, v luči novo objavljenih tajnih dokumentov, pokažem laži, ki jih je Marta Kos izrekla na komisarskih zaslišanjih v slovenskem in evropskem parlamentu. Npr.: ob zanikanju sodelovanja z Udbo – o tem jo je vprašal tudi poslanec iz Bolgarije Ilhan Kyuchyuk – je Marta dejala: »Gre za mojo integriteto in vesela sem, da ste postavili to vprašanje, ker mi daje priložnost, da pred vami vsemi to razčistimo enkrat za vedno.« Hm, s knjigo Komisarka se je ta njena »večna« integriteta sesula v prah in pepel!

Ob tem je danes prava ironija brati Marto v Delu iz 9. avgusta 2003: »Ker vsem govorim resnico, jim ne lažem, tudi od njih pričakujem, da mi bodo govorili resnico … Če bi bila Harry Potter, bi uporabila čarobno palico in vsem tistim, ki govorijo resnico, dala liziko, vsem, ki lažejo, pa bi zlepila usta, nikoli več ne bi mogli govoriti. Ne samo laži.«

Zdaj ima Marta Kos priložnost, da se pokesa in pove vse o sodelovanju z Udbo, tudi o tistem, kar je uničeno. Pove naj npr., kdaj natančno je bila »vrbovana« (pridobljena), kdo jo je »vrboval« in zakaj se je kot še mladenka odločila za tak korak. Dalje, o kom vse je poročala in kaj je bilo v teh poročilih. Razkrije naj poštno javko, na katero je hodil udbaš Stojan Celin dvigovat njena poročila. Kdo je sodelavec Lovro, s katerim sta skupaj prepričevala in prepričala Alojza Lampreta, da je dobila službo v Kölnu. Bo šlo?