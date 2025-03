Šolske novosti: obremenitev ali olajšanje

Piše: Lucija Kavčič

Prav te dni je v slovenskih osnovnih šolah potekalo nacionalno preverjanje znanja (NPZ) iz slovenščine in matematike, ki je za 6. in 9. razred obvezno že od prej, od letos pa tudi za 3. razred.

Priseljencem, ki šolo v Sloveniji obiskujejo šele prvo ali drugo leto, se pogleda skozi prste: zanje je NPZ v 3. in 6. razredu prostovoljno, v 9. razredu pa je obvezeno tudi zanje. Prvega aprila bodo šestošolci pisali še preverjanje iz tujega jezika, učenci 9. razredov pa iz tretjega predmeta. Učenci 3. razreda bodo z dosežki NPZ seznanjeni 15. aprila, učenci 9. razreda 22. aprila, učenci 6. razreda pa 5. maja.

Letošnja novost je še, da se bodo dosežki NPZ devetošolcev v primeru omejitve vpisa v srednješolske programe uporabili kot eno od meril za izbiro kandidatov. In prav zato so bili letos na šolah deležni več pritiskov staršev in opazili več stisk učencev, so opozorili na Združenju ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije, prav gotovo pa niti tretješolcem ni lahko.

V teh dneh je v javni strokovni obravnavi tudi obširen sveženj novih učnih načrtov za osnovne in srednje šole; za 22 prenovljenih katalogov znanj za splošnoizobraževalne predmete v izobraževalnih in prilagojenih programih srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja je strokovni svet za splošno izobraževanje že prejšnji teden izdal pozitivno mnenje, kmalu pa bodo najbrž po hitrem postopku potrdili tudi druge kljub opozorilom, da so prezapleteno napisani. V javni obravnavi je tudi predlog novele zakona o osnovni šoli, ki prav tako prinaša kup novosti, od katerih so nekatere sicer dobre.

Toda človek se ne more znebiti občutka, da bodo ob vseh novostih učenci in učitelji le še bolj obremenjeni, bistveni problemi pa bodo ostali.