Socialni sklad za podnebje je vrhunec bruseljske sprevrženosti

Piše: Jože Biščak

Led v Arktičnem oceanu je resnično neubogljiv, neposlušen, ignorira avtoritete. Nikakor noče izginiti, čeprav so v slabih 50 letih kar 10-krat napovedali, da bo.

A ne gre samo za Arktični ocean. Kataklizmične napovedi podnebnih alarmistov so se izkazale za napačne tudi drugje: od tega, da bomo morali ljudje v urbanih naseljih nositi kisikove maske, prek izumrtja življa v morjih do dviga morske gladine, ki bo zalila obalna območja. Krivec je vedno človek, ki (še vedno) uporablja fosilna goriva. Bilo bi smešno, če tega ne bi (na podlagi modelov) napovedovali znanstveniki, ki pa so se izkazali za slabše vidce prihodnosti kot klasični vedeževalci in astrologi. Smešno ni zato, ker so temu nasedli politiki; naredili so (in še vedno delajo) veliko škodo, ki jo v padcu blaginje občutijo ljudje. A če je nekaj slabo, to ne pomeni, da ne more biti še slabše.

Pretekli teden so okoljski ministri EU potrdili cilj 90-odstotnega zmanjšanja izpustov do leta 2040. Seveda bo to zelo drago, saj bo treba projekte za zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida financirati. Hkrati s tem bo v EU od 1. januarja 2027 začel veljati nov sistem obračunavanja emisij. To bodo neposredno najbolj občutila gospodinjstva, ker se bosta na primer zelo, ampak res zelo podražila ogrevanje ali vožnja z avtomobilom (po projekcijah naj bi se liter bencina podražil kar za 60 centov). To bo povzročilo padec standarda, brezposelnost se bo povečala, propadala bodo podjetja, industrija v EU se bo preselila v njej prijaznejše države.

Ampak Evropska komisija s predsednico Ursulo von der Leyen ima »rešitev« − tako imenovani Socialni sklad za podnebje, ki bo začel delovati januarja prihodnje leto in bo imel na razpolago 65 milijard evrov davkoplačevalskega denarja. To je res sprevrženo. Bruselj s svojo podnebno histerijo spodbuja deindustrializacijo in siromaši države članice, zdaj pa bo s skladom blažil posledice padanja blaginje, ki ga je sam povzročil. Evrokrati se torej kažejo kot poblazneli piromani, ki najprej zanetijo požar, potem ga pomagajo gasiti. Njihovo ravnanje ni nenamerno, niti ni posledica neznanja ali kratkovidnosti, ampak gre za načrtno in namerno delovanje, ki sledi levičarski agendi o uničenju evropske civilizacije. Posledice okoljske norosti so namreč Evropski komisiji zelo dobro znane, o čemer pričajo dokumenti, ki jih je pretekli teden razkril portal Nius.

Iz dokumentov zelo jasno izhaja, da bodo nekateri sektorji izgubili veliko delovnih mest, da bodo na trgu dela pretesi, da bodo nastale nove ranljive skupine, ki bodo lahko pahnjene v revščino, da bodo nekateri težko našli novo zaposlitev. Kljub temu si je von der Leynova drznila reči, da vse to predstavlja »priložnosti kot izzive za zaposlovanje in gospodinjstva« ter da bodo poskrbeli, da bo zeleni prehod pravičen. Kakopak, bruseljski preplačani uradniki tega ne bodo občutili, saj bodo račun za katastrofo, ki so jo sami povzročili, plačali (neto) davkoplačevalci. Ali kot je o razkritih dokumentih zapisal Nius: dokazujejo »kriminalno brezobzirnost teh neizvoljenih in nelegitimiziranih birokratov, ki si z nezaslišano aroganco drznejo uničiti celotne industrije in preživetje milijonov ljudi v imenu neobstoječe podnebne krize«.

Kaj bo povzročila norost novih evropskih okoljskih predpisov, je dobro razložil Christian Kullman, izvršni direktor kemičnega podjetja Evonik: »Imamo vrhunsko tehnologijo, ki je mednarodno popolnoma konkurenčna. Nato Bruselj doda davek na CO2 in ni več konkurenčna. Izkupiček se nato uporabi za financiranje socialnega sklada za odškodnine ljudem ob izgubi službe. To je preprosto bizarno.« Ni samo bizarno, je kriminalno početje, zaradi česar bi morali tisti, ki so si to izmislili, končati za zapahi (prva med njimi von der Leynova). Kajti gre za načrtno uničevanje bogastva, ki ga je Evropa kopičila več generacij.