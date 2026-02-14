So kitajski bioteroristi že v Sloveniji?

Piše: Jože Biščak

Če so levičarji še pred nekaj leti imeli »težave« s Kitajsko, jo zdaj odkrito hvalijo in branijo. Danes sta njihova glavna demona ZDA in kapitalizem. Besednjak, ki vključuje vse od imperializma do hegemonije in so ga nekoč za najmočnejšo državo na svetu uporabljali samo najbolj zadrti socialisti, je danes postal domač tudi v liberalnih krogih in celo v mednarodnih organizacijah, kot so Združeni narodi in Svetovna zdravstvena organizacija.

Toda Kitajska je veliko nevarnejša kot ZDA. Ne samo zato, ker z nakupi podjetij, krediti ter s poceni in subvencioniranimi izdelki uničuje nacionalna gospodarstva na Zahodu, ampak predvsem zato, ker so se agenti kitajskih komunistov infiltrirali v vse pore življenja, pri čemer počnejo srhljive stvari. Ampak ker je večina medijev pod vplivom levičarjev, boste spodnjo zgodbo prebrali le malokje.

Zgodaj zjutraj v soboto, 31. januarja, je ameriška specialna enota SWAT ob pomoči Zveznega preiskovalnega urada (FBI) vstopila v hišo na severovzhodu Las Vegasa v zvezni državi Nevada. V pripadajoči garaži stavbe, ki je v lasti kitajskega državljana Jia Bei Zhuja, povezanega s Kitajsko komunistično partijo, so našli več hladilnikov, zamrzovalnikov, ki so vsebovali viale (cevaste stekleničke) in posode z neznanimi tekočinami, ter popolno laboratorijsko opremo. Znanstveniki FBI in pripadniki specializirane preiskovalne enote v posebni zaščitni opremi so zbrali več kot tisoč kosov dokazov, ki so bili v analizo prepeljani v Nacionalni center za bioforenzične analize v Marylandu. Kmalu je bilo ugotovljeno, da so našli ilegalni kitajski biološki laboratorij. Ni bil prvi, a tistega izpred dveh let je administracija Joeja Bidna pometla pod preprogo.

Neodvisni mediji so poročali, da je lastnik Zhu že dve leti v zveznem priporu. Zakaj? Obtožen je bil bančne goljufije, zarote, dajanja lažnih izjav zveznim agentom in distribucije ponarejenih in napačno označenih testnih kompletov za covid-19. Sojenje naj bi se začelo 10. marca letos, njegova poslovna partnerka in dekle Zhaoyan Wang, ki je prav tako kitajska državljanka in je bila obtožena bančne goljufije, je na begu. Organi pregona domnevajo, da je na Kitajskem pod zaščito komunistične partije. Zdaj pa pozor!

Zhuja so aretirali oktobra leta 2023 in ga obtožili novembra. Kasneje so v njegovi hiši v Reedleyju v Kaliforniji našli enak laboratorij, kot so ga letos v Las Vegasu. Ko je FBI vstopil v hišo in odkril laboratorij, je takoj poklical specializirano enoto. Našli so posode, označene z imeni različnih patogenov, kot so ebola, denga, malarija, covid ali HIV, in približno 1.000 miši, ki so bile očitno uporabljene za testiranje. Toda Center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (CDC) po posredovanju uradnikov Bidnove administracije ni testiral vsebin, da bi ugotovil, ali je v posodah resnično patogen, ki je naveden na oznakah. Preiskavo je nato zahteval republikanski poslanec Kevin Kiley, vendar je naletel na gluha ušesa. Če bi namreč analiza ugotovila, da so v posodicah resnično patogeni, bi lahko Zhuja obtožili bioterorizma, tako pa je obtožen samo bančne goljufije in zavajanja s testi za covid.

Pomenljivo je, da se Zhujev dom v Las Vegasu nahaja na naslovu 979 Sugar Springs Road in je manj kot pet kilometrov oddaljen od vzletno-pristajalnih stez letalske baze Nellis, kjer je tudi Center za bojevanje ameriških letalskih sil. Vprašanje, ali sta Zhu in Wangova imela za tarčo tankajšnje osebje, ni zgolj retorično. Vsekakor odkritje laboratorija pomeni grožnjo ameriški nacionalni varnosti.

Zanimivo je, da je kitajski predsednik Ši Džinping le nekaj mesecev pred aretacijo Zhuja leta 2023 izjavil, da se Kitajska pripravlja na vojno, svojim generalom je dejal, »naj si drznejo iti v boj«. Grožnjo, ki je Biden (njegov sin Hunter je bil poslovno povezan s kitajskimi podjetji pod vplivom partije) ni jemal resno, Trump jemlje resno. Zato bi se morala tudi Evropa vprašati, koliko bioloških laboratorijev imajo Kitajci na tleh stare celine. In ali je kateri tudi v Sloveniji.