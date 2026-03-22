Slovenija voli: Brez nafte, a s polnim instagramom premierja

Piše: Peter Jančič

Varnost naše države, svobodo govora v njej in celo poštenost volitev so ogroženi, smo izvedeli že pred mesecem po seji sekretariata sveta za nacionalno varnost.

Zgodilo se je skoraj hkrati, ko je počilo na Bližnjem vzhodu. Jasno je bilo, da bodo velike posledice, ker nafta od tam poganja ves svet. V Sloveniji pa se je ravno začela volilna kampanja. Sekretariat sveta za nacionalno varnost se je takrat sestal, ker je imel predsednik vlade Robert Golob težave pri objavljanju svojih propagandnih sporočil na Instagramu. In Instagram je bil razlog za sejo sekretariata sveta za nacionalno varnost.

Posledice boja za Instagram vidimo zadnje dni, ko po državi na bencinskih črpalkah zmanjkuje goriva in vlada kaos, nad katerim se čudijo celo na Hrvaškem. Vlada pa sporoča, da je kriv Petrol, kjer je država največji posamični lastnik in ga je v preteklosti vodila teta soproge premiera Nada Drobne Popovič. Nafte pa ni tudi na črpalkah drugih podjetij.

Ne zmanjkuje pa je drugod po EU. Razen pri nas. Vladajoči, ki poskušajo ohraniti oblast, se branijo, da bencina pri nas ni, ker tik pred volitvami zagotavljajo najnižjo ceno naftnih derivatov, kar je dobro za ljudi in so nakupi domačinov in tujcev zaradi tega izjemno obsežni. Tako so nam že na začetku mandata v času draginje v trgovinah zagotavljali vladno košarico skoraj zastonj hrane, ki je ni bilo mogoče kupiti. Sam sem v Ljubljani, ker sem moral na Hrvaško, dobil dizel v BTC na črpalki MOLa, kjer je pisalo, da smem natočiti največ 30 litrov. Polovica črpalke pa je bila zaprta. Včeraj je vlada omejila nakupe posameznikom na največ 50 litrov, za pomoč pri zagotavljanju nafte pa angažirala celo vojsko. Še dobro, da iz vlade niso uvedli sistema par in nepar, da bi zagotovili dostopnost bencina do volitev po vzoru nekdanje Jugoslavije po najnižji ceni vsaj vsak drugi dan. Kar za vsak dan ga ni. Vladno regulacijo cen, ki smo jo imeli ves čas v dobrih časih, so zdaj, ko so težave, sprostili vsaj na avtocestah. Državno posredovanje se je ponovno izkazalo za vesoljsko neumnost. Če posredovanje države na trg, ki kot izjema v času kriz lahko koristi, postane pravilo, ima natančno obratne posledice. Vodi v katastrofe. Ko je res kriza, ni več orodij pomoči.

Tudi zadnje dni pred volitvami je Golob instagram politiko nadaljeval. Sova in svet za nacionalno varnost sta po direktivah Nike Kovač in novinarjev Mladine iskala izraelske vohune in tajne agente po Trstenjakovi. Kot da nimajo pametnejšega dela. Vladni mediji pa so o dosežkih vohunjenja Kovačeve in Goloba pri SDS pisali kot o svetovnem prvenstvu v nogometu. Golob je svoj strankarski spin poskušal celo internacionalizirati na evropsko raven, češ da nas je pred volitvami z razkrivanjem koruptivnosti njegove vlade napadla država Izrael. A mu ni najbolj uspelo, ker Black Cube, ki ga je sam razglasili za krivca težav, ni izraelska država ali tajna služba. Je pa to podjetje znano po tem, da po Evropi razkriva koruptivne prakse. Bogatih za bogate. V Belgiji so, denimo, dokazali, kako je bila zakonodaja dobesedno “kupljena”, pri čemer so v korist bogatih Kazahstancev sodelovali vplivni belgijski politiki in celo francoski predsednik Nicolas Sarkozy. Posledica je bila parlamentarna preiskava in šok za javnost, ko je postalo jasno, kako so tuji milijarderji prek lobističnih mrež vplivali na sprejemanje kazenskih zakonov.

To kažejo tudi pri nas narejeni posnetki.

Sova je okoli SDS iskala izraelske vohune zaradi tega, ker po raziskavah javnega mnenja SDS edina lahko ogrozi oblast zadnja leta vladajočim levim strankam. Ni pa bilo Sove pri Dominiki Švarc Pipan, Nini Zidar Klemenčič, Dejanu Paravanu, Jožefu Oberstaru in še številnih, ko so v Zagrebu, na Dunaju in v Londonu ali kar na spletu prostodušno razlagali tujim “investitorjem”, kako se pri nas državni posli dobijo pod mizo in s provizijami, kako so akterji zaščiteni pred pregonom, kako se bo že spet privatiziral “Golobov” GEN-I, kako se preko nevladnikov in medijev plačuje kampanje vladnim strankam.

Objavljenih je bilo še več nerodnih posnetkov, a tisti so bili slabše kakovosti, izvirajo pa iz domačih spopadov že pred leti v Svobodi. Na njih se je generalna sekretarka (prej pa novinarka državnega Siol.net, ki jo je sofinanciral Robert Golob iz GEN-I) Vesna Vuković razgovorila, kako se krade na infrastrukturnih projektih in kakšne težave so pri vladanju zaradi vpliva Milana Kučana in nutrije. Kdorkoli že to je.

Z vsem tem se Sova ni ukvarjala. Ker preganja le opozicijo. Kot nekoč že Udba. Sekretariat sveta za nacionalno varnost pa je bil z našimi obveščevalci in represivnimi aparati tudi strahovito uspešen. Predsedniku Svobode Golob so odpravili težave pri objavljanju na Instagramu. Tudi dejavnost zadnjih dni, ko so se trudili razkriti državno izdajo, ki je v tem, da se je razvedelo, kako se zlorablja država, pa je dosegla cilj: največji mediji so objavljali relativno spretno črnjenje SDS iz vlade na vrhu naslovnic.

Je pa po državi zmanjkalo goriv ravno, ko gremo na volišča. Na srečo redna volišča niso daleč, kot so bila med tednom številna predčasna, ki so bila določena nezakonito izven volilnih okrajev. Denimo, v Stožicah Zorana Jankovića za kar 14 ljubljanskih volilnih okrajev. Ta so bila določena na način, ki nam kaže, kako bogati in vplivni ukrivijo zakon v svoje koristi. Celo pri izvedbi volitev. In to celo s pomočjo sodnikov, ki vodijo vse te volilne komisije.

Volitve so pomembne. Za možnost, da si lahko na poštenih in svobodnih volitvah izbiramo voditelje, so pri nas v času osamosvojitve ljudje dali tudi življenja. Spomin na ta dogodek je sedanja vlada ukinjala, kar je veliko bliže veleizdaji kot razkrivanje korupcije. Da o čistkah v medijih, državnih podjetjih in policiji Roberta Goloba, ki so nas tudi vračale v preteklost, niti ne govorimo. Ali pa cenzuri. Osebno sem bil med tistimi, ki so mu “umaknili” ali posegli v že objavljene članke, ne da bi me o tem sploh obvestili, da bi se skrilo afere sedanje vlade in Zorana Jankovića.

Volišča so edini prostor, kjer lahko temu rečemo ne. Danes.