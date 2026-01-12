Slovenija še ene leve (beri: socialistične) vlade ne bo preživela

Piše: Jože Biščak

Sredi oktobra lani je Luka Mesec, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v intervjuju za portal nacionalne televizije dejal: »V Levici bomo vztrajali, to je ena od prvih stvari, ki jih mora naslednja vlada dati na mizo in imeti o tem široko družbeno debato, da se dogovorimo, kako bomo zajeli več davkov tam, kjer jih lahko.« Če ste tudi vi razumeli, da je minister napovedal nove davke, če na bližnjih volitvah spet zmaga levica in sestavi vlado, se niste zmotili. V prevodu se njegove besede glasijo: »Dragi Slovenci, spet izvolite levičarsko vlado in še bolj vas bomo obdavčili.«

On je to mislil povsem resno. Mrtvo hladen je to rekel. Kot je Robert Golob pred štirimi leti jasno napovedal povišanje davkov in nove davke, ker če bi ljudem ostalo preveč denarja, bi ga zapravljali za neumnosti, zdaj Mesec počne isto. Golob je bil izvoljen (čeprav mi še danes ni jasno, kako lahko ljudje izvolijo človeka, ki naravnost pove, da mu bo izpraznil denarnico), zato Bog ne daj, da bi šli volivci še enkrat na limanice in znova izvolili levičarje. Lahko si obetamo še večji davčni primež in potem bomo vsi živeli (če že ne živimo) v državnem suženjstvu.

Slovenska podjetja so pod Golobovo vlado doživela največje zvišanje davčne obremenite v samostojni Sloveniji, dobili smo nove davke (denimo za dolgotrajno oskrbo), ki bremenijo plače, normirani samostojni podjetniki plačujejo petkrat več davka kot pod Janševo vlado, uvedena je bila obvezna božičnica, minimalna plača se tako povečuje, da bomo kmalu vsi zaposleni na minimalcu. In še bi lahko naštevali. Seveda, oblast potrebuje nove davke ali povišanje obstoječih, da bo zadovoljila nenasitne potrebe in izmišljije ministrov. Proračun za letošnje leto je naravnan na 17,7 milijarde evrov odhodkov, medtem ko bodo prihodki samo 15,6 milijarde evrov, kar pomeni 2,9 odstotka BDP primanjkljaja oziroma tik pod mejo, ki jo dopušča evroobmočje. Leta 2027 bo še slabše; odhodkov bo 18,1 milijarde evrov. In ker levičarska oblast ve, da se s temi številkami ne bo izšlo (predvsem zaradi zvišanja plač v javnem sektorju), je napoved novih davkov razumljiva. Ta vlada pozna samo besedo »poraba«, »varčevanja« ni v njenem besednjaku.

Oni na levi zatrjujejo, da je vse v najlepšem redu, da je dolg Slovenije pod povprečjem držav EU, da imamo visoko zaposlenost, da je gospodarstvo v dobri kondiciji. Ne vem, v katerem vzporednem svetu živijo, toda zgodbe s terena so diametralno nasprotne; marsikateri podjetnik razmišlja o zaprtju proizvodnje ali njeni selitvi v davčno prijaznejše države. Če k temu dodamo, da je Nemčija (največje evropsko gospodarstvo in največji slovenski zunanjetrgovinski partner) zaradi histeričnih prebujenih politik tik pred zlomom, da je visoka stopnja zaposlenosti posledica zaposlovanja predvsem v javnem sektorju (javni sektor pa, kot vemo, ne plačuje davkov v pravem pomenu besede), da se kriminalizirajo pridni in produktivni samo zato, ker so bogati, potem obeti niso najboljši in Slovenija še ene tako socialistične države ne bo preživela. To je jasno kot beli dan. In si kar ne upam predstavljati, v kakšnem stanju bo morebitna desna vlada prevzela javne finance. Dolgo časa bomo se bomo morali truditi, predvsem z varčevanjem in nižanjem proračunskih odhodkov, da si bomo opomogli. Uporabiti bo treba »motorko« argentinskega predsednika Javierja Mileija, da bo ekonomija tostran Alp spet prišla k sebi, do sape; ker jo ta vlada dobesedno duši.

Golobova vlada je Slovenijo zapeljala nazaj v socializem: navdihujejo se nad Marxom, ukinjajo prosti trg, slavijo vseobsežno državo. Zato ni nič narejeno, vse njihove ideje propadejo zaradi protislovij socializma, slovenska država postaja vse dražja. A levičarjev to ne skrbi – ne gre za njihov denar. Zapitek bomo morali plačati neto davkoplačevalci. Zato na volitvah pamet v roke. Samo upam lahko, da ni že prepozno.