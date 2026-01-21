»Slovenija pridobila zunanjepolitični ugled.« A res?

Piše: dr. Andrej Umek

Avtorja Uroš Esih in Jure Kosec sta v Delu 30. decembra 2025 objavila članek z naslovom »Slovenija pridobila zunanjepolitični ugled«. Članek je sicer poln hvale slovenski politiki v Varnostnem svetu Združenih narodov, ne odgovarja pa na bistveni vprašanji; pri kom naj bi pridobila ugled in ali so slovenska stališča v VS koristila Republiki Sloveniji. V nadaljevanju želim podati kratka odgovora na ti dve vprašanji. Mislim, da bi odgovori na ti dve vprašanji morali dajati osnovne smernice slovenske zunanje politike.

Sodobni svet je politično preveč razdeljen, da bi kakršna koli zunanja politika imela ugled pri vseh. Zato se moramo vprašati, pri kateri skupini držav je v interesu Slovenije, da pridobi zunanjepolitični ugled. Vsaj na to vprašanje je odgovor – vsaj zame – nedvoumen. To so države Srednje Evrope, s katerimi smo povezani tako v EU kot v Natu. Tudi v VS je bila Slovenija izvoljena kot predstavnica teh držav. Zato se zastavlja vprašanje, ali je Slovenija v VS zastopala večinsko stališče teh držav. Ali vsaj stališče, s katerim bi te države vsaj delno soglašale. Odgovor je žal ne. V teh državah Slovenija svojega zunanjepolitičnega ugleda ni povečala. Prej bi lahko rekli, da je v njih prevladal občutek, da so izigrane. To je toliko slabše, ker so to vsaj večinoma naše partnerice v mednarodnih povezavah.

Ko govorimo o koristih, ki naj bi jih Slovenija imela od svojega članstva v VS, imamo seveda v mislih predvsem gospodarske koristi. Zato se moramo vprašati, kako so na delovanje Slovenije v VS gledale naše najpomembnejše gospodarske partnerice. Mislim, da ni nobena skrivnost, da so te Nemčija, Avstrija, Italija in ZDA. Po poročanju medijev ni med njimi niti ene, ki bi se strinjala s slovensko politiko v VS. Torej nam ta naša politika v gospodarskem smislu ni niti najmanj koristila. Prej bi rekel, da nam je občutno škodila. Namesto da bi širila naše gospodarsko sodelovanje, ga ja ožila. Prepričan pa sem, da je tudi občutno zmanjšanje rasti slovenskega BDP v lanskem letu posledica te zgrešene politike. Kako velika je ta gospodarska škoda, se bo pokazalo šele v prihodnjih letih.

Ker slovenska politika v VS ni služila ne povečanju ugleda in zaupanja pri naših partnericah ne gospodarskim interesom naše države, je logično vprašanje, kakšni in ali sploh kakšni so bili cilji slovenske politike v VS. Na prvi pogled vsaj imeni zgleda, da je bil to popoln kaos. Ob svoji malo podrobnejši analizi pa sem dobil vtis, da ja slovenska politika v VS imela za cilj »nazaj v komunistični raj« in iz časa tega raja dobro poznano neuvrščeno politiko. Pri tem se mi je utrnila primerjava z gospodarsko politiko vlade dr. Goloba in njenimi ukrepi v preteklem letu, ki bi jih jaz vse označil kot tiho, mehko nacionalizacijo. Upoštevati moramo ali bi vsaj morali, da je za majhne države, kot je Slovenija, zunanja politika nepogrešljiv element gospodarske in razvojne politike. To je še posebej pomembno v času pospešenih tehnoloških inovacij oziroma široke uporabe robotizacije in umetne inteligence.

Naj zaključim s trditvijo, da Slovenija s svojim delovanjem, s svojo politiko v VS nikakor ni povečala svojega ugleda, vsaj ne pri za nas pomembnih državah, naših partnericah. Vsekakor bi za članek na vidnem mestu v Delu pričakoval bolj objektivno analizo slovenske politike v Varnostnem svetu Združenih narodov.