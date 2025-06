Slovenija – 34 let pozneje: med ponosom in skrbjo

Piše: dr. Metod Berlec

Ob 34. obletnici razglasitve samostojne in neodvisne Republike Slovenije nas prevzemajo veselje, ponos in odgovornost za našo tako želeno nacionalno državo. Državo slovenskega naroda in njenih državljanov. Dan državnosti, 25. junij 1991, ni sam pomemben mejnik v naši zgodovini, temveč začetek naše državnosti. Trenutek, ko je slovenski narod pod vodstvom koalicije DEMOS v prvi demokratični skupščini sprejel Deklaracijo o neodvisnosti Republike Slovenije in Temeljno ustavo listino o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. S tem je pod vodstvom dr. Jožeta Pučnika, dr. Dimitrija Rupla, Lojzeta Peterleta, Igorja Bavčarja, Janeza Janše in drugih vodilnih osebnosti tistega prelomnega časa naš narod izrazil svojo zavezanost svobodi, suverenosti in demokraciji. Ta zgodovinska odločitev je temeljila na plebiscitu 23. decembra 1990, ko so ljudje jasno izrazili željo, da želijo živeti v samostojni in neodvisni državi slovenskega naroda, in na žrtvah vojne za Slovenijo leta 1991.

Samostojna slovenska država je bila 26. junija 1991 še slavnostno razglašena na Trgu republike v Ljubljani. Z droga smo spustili slovensko socialistično tribarvnico z rdečo zvezdo in slavnostno dvignili slovensko tribarvnico z novim grbom demokratične Republike Slovenije. Že naslednji dan, 27. junija 1991, je v zgodnjih jutranjih urah sledil napad jugoslovanske zvezne armade na Slovenijo. A armada si je v Sloveniji polomila zobe. Bila popolnoma poražena. Sledila je brionska deklaracija, nato odločitev predsedstva SFRJ, da se JLA umakne iz Slovenije. Konec oktobra 1991 v Sloveniji ni bilo več nobenega tujega vojaka. Končno smo bili sami na svojem.

Danes, 34 let pozneje, pa smo se znašli v skrb zbujajočih razmerah. Že tri leta nam vlada leva politična garnitura, ki deluje v nasprotju z

vrednotami, na katerih je nastala naša država. Sprejema uredbe in zakone, ki škodujejo nacionalnim interesom, z naraščajočim davčnim primežem spodkopava gospodarsko stabilnost, širi ideološki razdor in prisega na socialistične zablode, ki so se v preteklosti že izkazale za zgrešene. Takšna politika ruši družbeni konsenz, ki je potreben za zdravo in stabilno prihodnost, in to v obdobju geopolitičnih pretresov. Ravnotežje moči se spreminja, konflikti postajajo pogostejši, evropska varnostna arhitektura se maje. Vojna v Ukrajini, na Bližnjem vzhodu, kitajsko-ameriško rivalstvo – vse to nas opominja, da mir ni samoumeven. Kot članica EU in zveze NATO moramo okrepiti svojo varnostno in obrambno strategijo. Ne smemo pozabiti, da neodvisnost ni samoumevna. Osvojena je bila z voljo naroda, vztrajnostjo in žrtvami. Le z enako predanostjo lahko zagotovimo, da bo Slovenija ostala trdna, varna in ponosna domovina prihodnjim generacijam.