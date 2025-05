Škarje se zapirajo

Piše: Vida Kocjan

Golobovim manipulacijam in lažem se izteka rok, bliža se konec ere najbolj neučinkovitega vodenja vlade in države. Tega ne morejo več prikriti niti največji medijski podporniki zdajšnje koalicije. Na to, da je konec blizu, nas opozarjajo predvsem makroekonomski kazalniki.

Urad za makroekonomske analize in razvoj (Umar) je pred dnevi objavil, da je bila rast gospodarske dejavnosti v Sloveniji v prvih dveh letošnjih mesecih šibka. Rasla sta izvoz ter prihodek v trgovini in gradbeništvu, nižja pa sta bila prihodek tržnih storitev in proizvodnja predelovalnih dejavnosti. Povečuje se tudi stopnja tveganja revščine, ta je v Sloveniji že pri 13,2 odstotka, kar pomeni, da ima težave oz. je na meji revščine že vsak sedmi do osmi državljan. Stopnja revščine na primer na Češkem je 9,5-odstotna, so zapisali v Umarju, kar je podatek, ki zelo veliko pove.

Nadalje je Evropski statistični urad (Eurostat) objavil podatke o obsegu gradbenih del v območju z evrom. V Sloveniji je ta obseg tako na mesečni kot na letni ravni najbolj padel med vsemi članicami.

Hkrati je Mednarodni denarni sklad (IMF) za Slovenijo znižal napoved letošnje rasti slovenskega bruto domačega proizvoda (BDP). Za letos so pričakovano rast znižali z 2,6 na 1,8 odstotka (znižanje za približno tretjino). Vse skupaj pa je nižje od napovedi svetovne gospodarske rasti, ki naj bi bila blizu trem odstotkom. Za primerjavo. BDP na Hrvaškem se bo letos glede na napovedi IMF povečal za 3,1 odstotka (v Sloveniji za 1,8). Razlike so očitne.

Škarje za slovensko vlado in njenega predsednika se zapirajo. Konec je blizu.