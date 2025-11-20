Škandalozni zakon ni izraz sočutja, temveč legalizacija usmrtitve

Piše: dr. Metod Berlec

Drage bralke, dragi bralci revije Demokracija! Slovenija je tik pred pomembno eksistenčno, splošno civilizacijsko prelomnico. V nedeljo, 23. novembra, bomo odločali o škandaloznem zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja – zakonu, ki ga zdravniška stroka soglasno zavrača.

Vsililo nam ga je združenje Srebrna nit skupaj z vladajočo levičarsko koalicijo (Gibanje Svoboda, SD in Levica) pod vodstvom Roberta Goloba. Nobena zdravniška organizacija tega spornega zakona ne podpira. Nasprotno: Slovenska medicinska akademija, Komisija RS za medicinsko etiko, Slovensko zdravniško društvo, Zdravniška zbornica Slovenije, Katedra za medicinsko etiko Medicinske fakultete in številne organizacije s področja paliativne oskrbe opozarjajo, da gre za nevaren eksperiment, ki ogroža temelje medicine in dostojanstvo človeškega življenja. A arogantna vladajoča koalicija je zakon kljub številnim pomislekom in protiargumentom potrdila v državnem zboru, zaradi česar je bilo treba pod geslom »Proti zastrupitvi bolnikov« zbrati več kot 40.000 podpisov za referendum.

Zakon, ki posega v najgloblje etične temelje, je bil torej pripravljen brez sodelovanja tistih, ki bodo morali nositi posledice – zdravnikov. In zakon, ki kot kriterij navaja »neznosno trpljenje«, ne da bi ga jasno opredelil, odpira vrata zlorabam in družbenemu pritisku na najranljivejše. Predsednik Združenja slovenskih katoliških zdravnikov Janez Dolinar je zato v pogovoru za našo revijo opozoril, da izkušnje iz tujine jasno kažejo, da tovrstna zakonodaja »nezadržno pomeni velik pritisk na hudo bolne, stare, onemogle in revne pa tudi na starše otrok z redkimi boleznimi«. Slovenija namesto takega zakona potrebuje razvoj paliativne medicine in oskrbe, saj »ko ima bolnik ali ostareli dobro paliativno oskrbo, si nihče ne želi umreti«.

Dragi bralci in bralke, ne smemo se slepiti: ta zakon ni izraz sočutja, temveč brezsramna legalizacija usmrtitve. Gre za nevarno igro z življenjem, ki bi Slovenijo postavila ob bok dekadentnim državam, kjer je evtanazija že prerasla v družbeno normo in kjer se pod krinko enakopravnosti število smrti nezadržno povečuje. Naša naloga je jasna: zaščititi življenje, zaščititi bolnike, zaščititi medicinske sestre in zdravnike.

V nedeljo je treba iti na referendum in glasovati PROTI zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. S tem bomo jasno povedali, da Slovenija ne potrebuje zakona o smrti, temveč zakon o paliativni oskrbi, ki bo resnično pomagal trpečim. Naj bo cilj naše družbe dostojanstveno življenje do naravne smrti – ne zakonsko omogočena smrt. Vaš glas PROTI bo, kot sem zapisal že v prejšnji številki Demokracije, tudi glas proti škodljivi Golobovi vladi, proti levičarski koaliciji Gibanja Svoboda, SD in Levice, ki Slovenijo pelje v povsem napačno smer. V smer uničenja slovenske nacionalne države, v smer regresije in vsesplošnega propada.