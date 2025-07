Razmišljanje ob dnevu državnosti

Piše: Janez Remškar

Ob dnevu državnosti 25. juniju sem razmišljal, kaj se nam je zgodilo in kaj se nam dogaja! Ali se nam je res uspelo osamosvojiti? Ali nam je uspela demokratizacija? Na obe vprašanji je moj odgovor negativen! Demos ni opravil svoje naloge, ker je bilo med nami kar nekaj podtaknjencev.

Če bi imeli pred seboj le demokratizacijo, bi bil tok zgodovine drugačen. Ker pa smo imeli pred seboj še osamosvojitev zaradi misli, da potrebujemo sodelovanje predstavnikov prejšnjega totalitarnega režima, tedanji predsednik skupščine Republike Slovenije ni dopustil lustracije! Lahko in morali bi to izvesti in prepričan sem (sedaj je lahko biti pameten), da bi ob rezultatu plebiscita in volji ljudi v Sloveniji tedanja opozicija težko nasprotovala ločitvi od Jugoslavije!

Leta 1990 smo Slovenke in Slovenci na plebiscitu jasno povedali, da zahtevamo in želimo demokracijo in samostojno Slovenijo! Pred tem in tudi po tem slovenski politiki, nasledniki starih partijskih struktur, nad tem niso bili navdušeni! S stisnjenimi zobmi so »sodelovali« v pripravah na plebiscit. Takoj po plebiscitu so znova začeli spotikati Demos v pripravah na samostojnost! Ne pačim dejstev, če zapišem, da Slovenijo, tedaj v 90. letih najbolj perspektivno državo, sedaj dohitevajo in prehitevajo vse države! Zakaj se nam to dogaja? Ker se vračamo v star sistem, ki smo ga zavrnili. In zakaj se vračamo? Stari oblastniki nikdar niso izpustili iz rok oblasti, financ in medijev! Odgovornost za to samo ni samo v tem, da ni bilo lustracije, ampak tudi v neenotnosti Demosa, ki svoje naloge ni opravil v celoti!

Morda ob prazniku državnosti ni odveč, če spomnim na nekaj izjav predsednika države Milana Kučana, ki jih sedaj nikdar ne slišimo iz ust »depolitiziranih« novinarjev. Navedel jih bom po vrstnem redu od leta 1988 dalje. Izjave in stališča prvega predsednika Slovenije, njegov vpliv v politiki ob spremembah v 90. letih in še sedaj so nas prikrajšali za marsikaj.

10. 1988 je izjavil: Samostojna Slovenija bi bila najbolj črnogleda varianta, vendar moramo narediti vse, da Jugoslavija bo! 2. 1989: Slovenske identitete, naj si še tako domišljamo, da je, v Evropi in svetu ni, vsaj ne kot dela nečesa avtonomnega in do kraja razpoznavnega! Je predvsem identiteta Jugoslavije ali celo Balkana. 9. 1989: Jasno je, da mi iz Jugoslavije nočemo in ne želimo in da nas kljub takim amandmajem iz nje nihče nima pravice poditi! 10. 1989: Za nikakršen odhod ali odcepitev iz Jugoslavije ne gre. Z dopolnili (k ustavi) smo ustvarili pomembne pogoje za prihodnost, za socializem po meri ljudi.

December 1989: Naša opredelitev je nedvomno Jugoslavija. Mi razumemo in sprejemamo Jugoslavijo za svojo državo in si je ne pustimo vzeti.

1. 1990: O odcepitvi Slovenije od Jugoslavije je težko celo misliti, ker to nikoli ni bila moja najintimnejša opcija. Z njo se ne morem sprijazniti.

Februar 1990: Za mene je najbolj merodajno vprašanje, ali Slovencem res ni mogoče živeti v Jugoslaviji.

4. 1990: O odcepitvi potem nisem nikoli govoril, o njej pa so govorili ljudje v Sloveniji! 12. 2015: Očitajo mi, da sem bil proti odcepitvi! Še sedaj sem!

Naštel sem nekaj izjav prvega našega predsednika Slovenije! Neverjetno! Slovenke in Slovenci smo se na plebiscitu v 95 odstotkih odločili za samostojno Slovenijo, ob tem pa smo imeli predsednika, ki mu do tega ni bilo. Postavlja se vprašanje, kako je to mogoče. Kako je mogoče, da je bil izvoljen še enkrat? Brez dvoma so odločilno vlogo odigrali mediji, ki so si jih prilastili nasledniki nedemokratičnega režima. Izjave in stališča prvega predsednika Slovenije, njegov vpliv v politiki ob spremembah v 90. letih in še sedaj so nas prikrajšali za marsikaj.

Naj dodam še nekaj! Ali smo kdaj slišali nekdanjega predsednika, komunista, sedaj izreči kaj o domovini, domovinski vzgoji? Ali nismo v Jugoslaviji gradili zavest mladine s sprejemanjem v pionirsko organizacijo, s pozdravi, kot je bil: »Za domovino s Titom naprej« in podobno. Sedaj pa isti ljudje in njihovi nasledniki ne želijo nič slišati o domovinski vzgoji! Raje nas peljejo nazaj na Balkan!

Da ne pozabim! Predsednik Kučan je v intervjuju z Marcelom izjavil, da so bili povojni poboji zločin. Seveda ne pove nič o zločincih! Pove, da se je država izpovedala, poboje obsodila. To seveda ne drži, kajti na proslavi ob prazniku je predsednica države, predsednica nas vseh, spet enkrat izjavila, da avtokratsko vodenje države vodi v fašizem in nacizem. Gospa predsednica, ali ne veste, da je bil enako voden tudi naš t. i. samoupravni socialistični sistem, seveda pod avtokratskim vodstvom komunistov?

Slovenke in Slovenci, streznimo se, dokler nas je še kaj!