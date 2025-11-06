Protest deset tisočih – klic po varnosti, pravičnosti in odgovornosti

Piše: dr. Metod Berlec

Veličastni protestni shod pretekli torek v Novem mestu je pokazal, da imajo ljudje dovolj romskega nasilja, dovolj njihovega kriminalnega vedenja, dovolj brezsramnega izkoriščanja socialne države, dovolj neučinkovitega delovanja organov pregona, dovolj neučinkovitosti državnih institucij, dovolj nesposobne Golobove levičarske vlade.

Umor, ki je pretresel Novo mesto in z njim celotno Slovenijo, je sprožil val ogorčenja, protestni shod in izredno sejo novomeškega občinskega sveta, na kateri so župani jugovzhodne Slovenije in Posavja enotno opozorili na naraščanje števila kaznivih dejanj ter zahtevali takojšnje sistemske spremembe. Premier Robert Golob je zato v paniki napovedal radikalne ukrepe za reševanje romskega vprašanja. Novi t. i. Šutarjev zakon naj bi obsegal področja varnosti, kazenske in socialne politike. Policiji naj bi dal večja pooblastila za vstop na varnostno ogrožena območja in nadzor nad njimi, zvišal kazni za nasilna in skupinska kazniva dejanja, omejil socialne transferje za večkratne storilce ter ukinil otroški dodatek za mladoletnice. A opozicija je do teh napovedi kritična. Predsednik SDS Janez Janša je opozoril, da bo zadeva najverjetneje potekala podobno kot po poplavah avgusta 2023 – bombastične napovedi, a na koncu brez konkretnih rezultatov. Spomnil je, da je zakonodaja, ki bi sistemsko in civilizirano reševala romska vprašanja, že v postopku, a jo je koalicija štirikrat zavrnila. Janša je nekatere predlagane ukrepe označil kot neprimerne, saj obstoječa zakonodaja že omogoča ukrepanje – problem pa je v pomanjkanju politične volje in resursov. V tem kontekstu je treba jasno povedati: odgovornost za nastale razmere nosi vladajoča politika, ki je z ideološko zaslepljenostjo ustvarila sistem dvojnih meril in dajala potuho romski skupnosti. Niti sprenevedanje predsednice republike Nataše Pirc Musar, da je celotna slovenska politika kriva za stanje, v katerem smo se znašli, tega ne prekrije. Jasno namreč je, da je odgovorna Golobova vlada, ki je tri leta in pol zavračala predloge za rešitev tega žgočega vprašanja.

A pozor. V intervjuju za Sobotno prilogo Dela je razvpiti Kučanov dolgoletni svetovalec, merilec in ustvarjalec javnega mnenja dr. Niko Toš slabih pet mesecev pred volitvami zatrdil, da bi dal Robertu Golobu in celotni vladajoči koaliciji še enkrat priložnost: »Da. Ne le njemu, celotni koalicijski trojki. Le v predvolilnem ‘podaljšku’ morajo še bolj strniti vrste.« In sklenil: »Golob in koalicijske stranke so prišli v parlament prek Trga osamosvojitve, trga upora. Brez tega trga te koalicije in njega v parlamentu ne bi bilo. Tega se morajo vsi koalicijski partnerji zavedati.« Vsekakor sporočila prebrisanega starega rdečega lisjaka, ki jih mora imeti opozicija v mislih in jih ne sme podcenjevati.