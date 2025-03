Popolna odsotnost temeljnih moralnih načel

Piše: mag. Andrej Aplenc

Redno zasledujem poročila o talcih, ki jih Hamas skriva v svojih tunelih. Vsega skupaj jih je zajel 251, 141 jih je do nedavnega izpustil, po nepopolnih poročilih je bilo 78 ubitih, usoda preostalih pa ni jasna. To pišem zato, ker so ti talci eden od primerov popolne odsotnosti temeljnih moralnih načel. Neverjetno je, da se kaj takega dogaja danes, ob vseh deklaracijah človekovih pravic in svoboščin, ob tem, ko demokratični Zahod to opazuje in ne naredi veliko, razen tega seveda, da je sedanja slovenska vlada priznala Palestino kot državo, čeprav ta nima nobenih državnih atributov, razen teroristične vojske Hamas.

Starogrška kultura, ki je izvirala iz starogrške filozofije, česa takega ni poznala. Seveda so bile vojne med takratnimi starogrškimi državami, vendar so imeli dvoje: vračali so si trupla padlih v vojni, da so jih dostojno pokopali, in imeli so olimpijske igre, ko so vse sovražnosti prenehale. Res da posnemamo stare Grke sedaj z olimpijskimi igrami, vendar iz zornega kota deklaracij človekovih pravic in svoboščin ter dejanskega stanja to videti precej svetohlinsko.

Tudi mi v tej mali Sloveniji se v tem pogledu nimamo s čim bahati. V nasprotju s starogrško kulturo in z njihovimi spravnimi olimpijskimi igrami se še vedno gremo državljansko vojno na bolj ali manj prikrite načine, ki jo nenehno goni sedanja tako imenovana levica, ki s pravo levico nima nič skupnega, saj je preoblečena zastopnica prejšnjega enopartijskega režima. Tega niti ne skriva, saj je sedanja kulturna ministrica romala na Čebine, kjer je bil 18. aprila 1937 ustanovni kongres Komunistične partije Slovenije. V tej demokraturi, ki jo imamo pod sedanjo vlado, ne moremo pokopati vseh tistih, ki so padli v državljanski vojni. Imamo pokopališča italijanskih vojakov, nemških vojakov, Slovencev pa ne vseh. Kosti iz Roga ležijo v zabojih, kosti ležijo v več kot 800 grobiščih in MOL prepoveduje pokop Romov, ki so jih pobili med drugo svetovno vojno, na ljubljanskih Žalah.

Pod tržnico, ki jo želi župan Janković prekopati za svojo garažo, je 280 grobov nekdanjih premožnih Ljubljančanov, njihova imena so zapisana v arhivih frančiškanskega samostana, njihovi potomci še živijo, mnogi v tujini. V glorioznem opisovanju te garaže župan Janković ni nikdar povedal, kaj namerava narediti s temi grobovi. Brez soglasja njihovih potomcev za spodoben pokop bi bilo uničenje teh grobov barbarizem.

Vse, kar sem napisal, je kar depresivno. Vendar se da to narediti tudi drugače. V ZDA je mesto Vicksburg, kjer imajo National Military Park. Mesto je ob reki Mississippi, zanj so divjali hudi boji med ameriško državljansko vojno. V parku imajo vse ameriške države, ki so se med seboj bojevale, svoj spomenik za svoje padle vojake. Res je, da je ameriška državljanska vojna časovno veliko bolj oddaljena kot naša državljanska vojna, vendar pa bi človek mislil, da bi lahko mi začeli vsaj z ureditvijo vseh grobov.

Pred leti, ko so vsako poletje organizirali oglede Golega otoka, sem, ko sem bil na enem od teh izletov nekakšen vodnik, ker sem bil tam dvakrat zaprt, med vožnjo z ladjo doživel to, da je manjša skupina igrala harmoniko in se zabavala. Na mojo grožnjo, da bom njihovo harmoniko vrgel v morje, so se umirili. Na Golem otoku so bili do smrti pretepeni ljudje v skladu s čebinsko kulturo. Si predstavljate, da bi kdo na obisku taborišča Dachau ali katerega koli drugega igral harmoniko?

Menim, da bi morali začeti razmišljati drugače. Neuspela tranzicija nam je pokvarila standarde za moralo. Sedanja vlada je dober primer za to, finančne afere se vrstijo druga za drugo. Mislim pa, da je velika večina Slovencev prepričana, da moramo začeti drugače. Naslednja vlada, ki jo bomo imeli, bo popravila vse, kar je bilo narobe v naši dosedanji neuspešni tranziciji. Moralno se bomo vrnili tja, kjer smo bili ob osamosvojitvi.