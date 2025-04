Pokojninska reforma samo kljukica za prevaro

Piše: Vida Kocjan

Vladajoča koalicija (Svoboda, SD in Levica) je pripravila spremembe pokojninske zakonodaje, čemur pravijo pokojninska reforma, vendar je zelo daleč od tega. V bistvu gre za kozmetične popravke obstoječe zakonodaje, kar je v intervjuju za naš tednik dejal tudi glavni analitik največjega gospodarskega združenja v državi.

Evropska poslanka Romana Tomc, zelo dobra poznavalka tega področja, pa je na družbenih omrežjih zapisala, da »to ni pokojninska reforma, ampak kljukica, ki je nujna, da Bruselj odkleni evropska sredstva«. Dodala je, da ima koalicija namen znižati pokojnine. Vlada se namreč zapleta s pojasnili, je pa na družbenih omrežjih, kjer je pred volitvami govoril, »da tam pa njega že ne bo«, Robert Golob zelo aktiven. V filmčku se hvali, da bodo upokojence že letos nagradili s 150 evri »božičnice«. Tomčeva pa je jasna, da v vladi vedo, da bodo pokojnine z njihovimi predlogi nižje, zato upokojencem zdaj v zameno ponujajo tolažilne nagrade. In ne pozabimo, smo v predvolilnem letu.

Bilo bi še znosno, če ne bi bila prav ta koalicija upokojence s 1. julijem letos obremenila upokojencev s plačilom odstotka neto pokojnine za dolgotrajno oskrbo. Že pred časom so prostovoljni zdravstveni prispevek spremenili v obveznega in ga za nameček še podražili za dobra dva evra. Hkrati so RTV-prispevek podražili za desetino. Če seštejemo samo to, bo upokojenec s povprečno pokojnino 900 evrov letos plačal 108 evrov davka za dolgotrajno oskrbo, 24 evrov več za obvezni zdravstveni prispevek in 15 evrov več za RTV-prispevek. Skupaj je to 147 evrov več. Ob tem ima Robert Golob obraz, da se postavlja ter hvali s 150 evri »božičnice«. Kolikor bodo vzeli, toliko naj bi dali. Če bodo! Res dno od dna.