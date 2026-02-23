Nesreče Golobovih medijev

Piše: Peter Jančič

Iz čistke v čistko, iz nesreče v nesrečo, bi lahko opisali zadnje tedne Roberta Goloba. Temu ustrezno poklapano je nastopal na TV Slovenija, kjer so pripravili predvolilno soočenje Golobovih strank.

Skupno jim je, da so proti Janši in SDS. Tarča je pred tem Golobu po Karigadorju razkrila letovanje na Ugljanu, o katerem je medijem poslal različne račune zase, Tino Gaber in varnostnike, na enem je bil celo znak banke v Romuniji, kjer so mu ukradli identiteto. Tarčo so po tem kar ukinili. Erika Žnidaršič je naglo zbolela. Goloba, tudi če si z leve, ne smeš spravljati v težave s poročanjem, kako se je na Ugljanu dobil s podjetniki, ki pod mizo skrbijo za propagando zanj na družabnih omrežjih, ki je plačana iz državnih podjetij. To Golob razume kot svojo zasebno last po GEN-I logiki: država sem jaz. Prej je v vili podjetnika Tomaža Subotiča v Istri bival povsem zastonj. Pri tem vsaj ni zapletov z računi. So pa s KPK. Kamor je predsednica Nataša Pirc Musar ravno namestila svojo prijateljico Katarino Bervar Sternad, s katero sta skupaj z danes vladajočimi pritiskali na prejšnjo Janševo vlado, da mora milijone evrov dati STA, čeprav ta ljudem za to ne bi zagotavljala uslug. Ker so jo vodili njihovi. Zaradi komentiranja Golobovega oddiha v Istri mi je zahtevo za umik dela uredniške kolumne in objavo popravka, kar bi moral storiti v enem dnevu, čeprav so zakonski roki pri objavi popravka drugačni, poslala Subotičeva odvetnica Tanja Cirkvenčič, ki po tem ni dvigovala telefonov, ki jih je navedla v zahtevi, da bi lahko razčistili, kako je z zakonskimi roki in zahtevami za posege v že objavljeno kolumno. Še Mihel Šuštaršič je moral to storiti sam, ko so ga nastavili na Siol.net, pri kolumni o prikritih povezavah med vladajočimi in novinarji z naslovom: Posilstva in droge afere radiator. Po tej sramoti so ga preselili na vrh STA. Ker se ni oglasila, sam objavil vse, kar mi je Cirkvenčičeva poslala, ker ima javnost pravico vedeti, o čem se v času vladanja Goloba še posebej ne sme pisati.

V dopisu odvetnica zanika, da bi bilo kaj spornega pri Subotičevih nakupih deležev Uniorja, česar mu v kolumni o radiatorski integriteti Roberta Goloba, ki ji ugovarja, nisem očital. Je pa lani o težavah z delnicami poročala Tarča, kjer so opozorili, da je Subotič, ki je tudi največji posamični lastnik in nadzornik zreškega Uniorja, pred prvim dopustom predsednika vlade v svojem vikendu v Karigadorju Golobu omenil težave, ki jih ima v Uniorju, v katerem ima država preko SDH največji delež. Sporočil mu je: “Sem zvezan, v nadzornem svetu ima še vedno večino prejšnja vlada. Lep večer ti želim. Tomaž.” Kot je za Tarčo povzela Anja Šter: “Takratni nadzorniki Uniorja so hoteli Subotiča zaradi sporne prodaje delnic odpoklicati, ta pa je želel menjavo do njega kritičnih nadzornikov. Subotič je Goloba hkrati prosil, naj odpre novo naložbo v podjetju Štore Steel, v katerem je prek družbe Železar Štore solastnik. Štore Steel pa so za državnim SDH-jem, tudi največji lastnik Uniorja.” Razplet je novinarka Anja Šterova povzela tako: “V dneh okoli premierjevega oddiha se je odvila redna skupščina Uniorja, kjer odideta nadzornika, ki ju je želel odstraniti Tomaž Subotič. Sam pa je kljub kršitvi, ki jo je ugotovila Agencija za trg vrednostnih papirjev, ostal nadzornik. Ali je pri tej odločitvi kakorkoli posredoval premier, ni znano.” Na skupščini Uniorja so delničarji odpoklicali Francija Doverja in Andrejo Potočnik. V Tarči niso povedali, da je na SDH Golob izvedel politično čistko s predčasnimi menjavami, kot jo je tudi na RTV SLO. Podobno celo večkratno čistko je izvedel tudi v policiji, za katero je pred volitvami zdaj razkril, da ga obvešča, kdo in kako po družabnih omrežjih širi govorice o posilstvih migrantov, ki jih oblasti sistematično prikrivajo javnosti. A so ga policisti demantirali, da ga niso nič obveščali, kaj se pogovarjajo ljudje na družabnih omrežjih, ker vloge politične policije, ki je v prejšnjem režimu na podoben način prisluškovala po gostilnah, ne opravljajo.

Že za to, da ga iz policije, kjer je s čistkami nastavil svoje šefe na vseh koncih in krajih in je moral zamenjati celo notranjo ministrico Tanjo Bobnar, ki z generalnim direktorjem Boštjanom Lindavom ni bila dovolj poslušna pri teh čistkah, je dovolj, da si je premier zaslužil ta tvit:

Povzetek zadnjih 24h:

Bebo je šel na prime time TV in povedal, da ga policija obvešča o objavah na družbenih omrežjih. Torej KGB/UDBA style politični nadzor državljanov.

S tem se hvali, ker je preglup, da bi vedel, da je to zloraba pooblastil in policije.

Policija pove, da se to… https://t.co/iFfNkL3k1A — Vasja (@VasjaBocko) February 18, 2026

Golobu se je pri migrantih v kratkem času zalomilo kar dvakrat. Prvič pri posilstvih, drugič pri odgovoru na poslansko vprašanje Žanu Mahniču o številu migrantov, ki prihajajo čez slabo varovano mejo. Pohvalil se je: “V letu 2026 je dotok minimalen. In to je rezultat delovanja te vlade”. Policija pa je v ta Golobov uspeh statistično za mesec januar opisala tako: “V obdobju od 1. 1. 2026 do 31. 1. 2026 je bilo obravnavanih 1.721 nedovoljenih vstopov v državo. V istem obdobju lanskega leta jih je bilo obravnavanih 1.169.” Število se je povišalo za 47,2 odstotka.

Mediji so vam ta Golobov dosežek zamolčali, so pa veliko pisali o ponudbi Goloba, v katerih medijih bi se rad soočal s predsednikom največje opozicijske stranke SDS Janezom Janšo, ki mu raziskave javnega mnenja kažejo daleč najbolje med vsemi. Prikazati se poskuša kot nekakšna alternativa Janši na volitvah. Kot da bi Janša vladal, Golob pa bi bil opozicija. To je bilo pred štirimi leti.

Janša je Golobu odgovoril, da se ne bosta soočala v medijih po izbiri Goloba, da pa se lahko soočita javno, kjer pa novinarji ne bodo določeni na način kot so bili ta teden na RTV SLO na soočenju petih Golobovih strank in Demokratov, ki so deloma tudi iz prestopnikov iz Svobode. V parlamentu so sicer le tri leve stranke, Svoboda, SD in Levica. Pred volitvami pa so na državni RTVS status parlamentarnih strank nenadoma dodelili še stranki Mi Socialisti, Prerodu in še Demokratom, ki jih še nikoli nismo volili. Razlog je, ker Janši Golob, Han in Mesec sami s svojimi strankami ne morejo resno parirati. Pa širijo ponudbo v sebi podrejenih medijih. Ki se požvižgajo na vsa pravila.

Za vodenje tega soočenja šestih strank brez resnih opozicijskih, ker sta SDS in NSi odpovedali udeležbo, so “najbolj strokovni in nepristranski” uredniki, izbrali Tanjo Gobec, ki je po čistki na RTVS, ki jo je koalicija poimenovala “depolitizacija”, vodi oddajo “Politično”, ki slovi po enakih kriterijih za vse, ki so, da Miha Kordiš vodi parlamentarno stranko, Dejan Kaloh, čeprav ima tudi stranko, pa ne. Ni naš. Uredniki, ki si jih je nastavil Golob, bi mu lahko šli še bolj naproti, če bi za vodenje “soočenja” izbrali Marcela Štefančiča, novinarja Mladine, ki je pred prejšnjimi volitvami zaslovel s priznanjem, da mimo pravil skrbi za reklamiranje Goloba, k temu pa je pozval tudi vse druge tam zaposlene (kar sam ni), z znamenito oceno, da nas je “jebeno več”. Levih namreč.

Štefančič je vzor “nepristranskega voditelja in novinarja Roberta Goloba” na RTV SLO, ki jo moramo vsi plačevati. In kjer spoštujejo “najvišje profesionalne standarde” tako, da objavijo raziskavo javnega mnenja Mediane, v poročanju pa se jim deleži za stranke niti malo ne ujemajo z delitvijo mandatov, ki jo razglasijo.

Da o nepristranskosti ne bi bilo sporov, je soočenje Golobovih strank v Odmevih pozneje komentiral Štefančičev šef, urednik Mladine Gregor Repovž, katerega nepristranskost še dodatno kvalificira, ker je njegov polbrat poslanec Svobode.

To, da je bil v odmevih Repovž, sem opazil na omrežju X, kjer so se ljudje čudili. Odmevov sam več ne gledam. Razen včasih nazaj, ko me bralci opozorijo na še kakšno nesrečo Goloba, ki ga čistke in nastavitve pravih kadrov v policijo, državna podjetja in medije ne rešijo pred njim samim.

Izgublja zaradi sebe in vseh teh svojih lutk.