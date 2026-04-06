Nacionalna nevarnost za Goloba

Piše: Peter Jančič

Navdušenje dela javnosti, kako so z Robertom Golobom zmagali na volitvah, ki smo ga spremljali prve dni po volitvah, je popustilo.

Zdaj nam celo Golobovi mediji že sporočajo, da vlado sestavlja Janša. Nič od tega pa ni res. Stranke vladne koalicija so volitve izgubile. Namesto 53 glasov jih imajo v DZ le še 40. A tudi desno sredinske stranke niso dobile jasne večine, ki bi Janezu Janši omogočila, da sestavi učinkovito vlado. Za primerjavo, kako slab je rezultat Svobode, SD in Levice: celo manjšinska vlada Marjana Šarca je imela 43 glasov v državnem zboru. Pa še devet rezervnih poslancev iz Levice, ki uradno ni bila v koaliciji, so pa imela pogodbo o skupnem vladanju. Kreativno.

Ko se je evforija zaradi veličastne zmage, ko so izgubili večino, nekoliko pomirila, je Golob svojim privržencem in vsem, ki jih je s čistkami nastavil na vrh državnih podjetij, policije, medijev in drugih institucij, sporočil, da bo sestavil vlado, ker so volivci tako odločili. Kar niso.

Golobovi stranki so namenili 29 sedežev, SDS pa 28. Šarec, ki je danes del Svobode, je vlado sestavil, ko je LMŠ imela le 13 poslancev, SDS pa 25. Da relativna večina ni garant ničesar, pa priča tudi primer Golobovega velikega vzornika Zorana Jankovića, ki mu leta 2012 vlade ni uspelo sestaviti z 28 poslanci, ko jih je SDS imela 26. Šteje, kdo si zagotovi večino v DZ. Če je večina sestavljena preveč na silo, pa se tudi konča s polomom. Kot se je s polomom leta 2011 končala vlada Boruta Pahorja, ko ga je zapustil Gregor Golobič. Ali vlada Marjana Šarca z veličastnim metom puške v koruzo, ko se je ravno začela epidemija Covida. Ali druga Janševa vlada pred tem po begu Virantovih na levo, ko je Goran Klemenčič zlorabil položaj šefa KPK za rušenje vlade z očitki, na katere Janši ni dovolil niti odgovoriti. Kar bi po zakonu, ki ga je sam prej pisal, moral. Mudilo se je z reševanjem levih tajkunov v bankrotiranih Probanki in Factor bank. Za kar je s pol milijarde iz državnega proračuna pozneje poskrbela Alenka Bratušek. Sledila je razprodaja državnih podjetij in bank tujcem, da je državi ostala le še energetika Roberta Goloba.

V tokratni kampanji se je položaj nekoliko obrnil. Med pomembnimi igralci za desnico se je pojavila Nina Zidar Klemenčič. V času druge Janševe vlade še soproga politika Klemenčiča, ki so ga pred tem iz kabineta notranje ministrice Katarine Kresal namestili na vrh KPK, da je sčasoma zrušil desno vlado. Zidar Klemenčičevo celo toži Janković, ker je “tujim investitorjem” pojasnila, kako preprosto je z Jankovićem: daš deset odstotkov in vse je urejeno.

Presenečenje volitev in časa po njem pa je, kako so se v dogajanje za Goloba neposredno vpletli Sova, policija in tožilstva. Sova je bila akter v kampanjah pogosto že v preteklosti, a so takrat to skrivali. Zdaj pa so informacije o odstotkih za Jankoviča in opisi, kako se plačuje medije, obveščevalce tako prizadeli, da so sporočili, da to ogroža nacionalno varnost, ko so Golobu pomagali z obtožbami o veleizdaje Janše, ker se je ta dobival z državljani Izraela, ki jih sumijo, da so za razkritji koruptivnosti v naši državi. Razlog za pomoč Sove seveda ni bila nacionalna varnost. Preprosto je: s padcem Goloba tudi Joško Kadivnik odleti z vrha Sove. Podoben je tudi razlog za propagandno navijaštvo, ki ga lahko spremljamo v medijih, kjer je Golob izvedel čistke. Na RTV SLO ali Siol.net. Smo kot države tretjega sveta, kjer se opoziciji prisluškuje in se jo preganja, državo pa zlorablja na še vse mogoče načine. Kar je ta ta teden opisal Zoran Stevanović. Ki ga Golob nujno rabi, da ne bi izgubil oblasti.

Pa Anžeta Logarja tudi.

Kako bizarni so bili spini tudi s pomočjo Sove proti SDS (in ne Stevanoviću) pred volitvami in po njih, pokaže, ko so nam nekdanjega sekretarja za nacionalno varnost Izraela in generala njihove vojske (ki je precej resnejša stvar od naše) Giora Eilanda, za katerega je Janša povedal, da se je z njim večkrat sestajal, a ni razkril imena, predstavljali za agenta in zastopnika Black Cuba. Kar je bilo podobno kot da bi trdili, da je Milan Kučan agent Sove, ker je nekoč zanj delala tajna policija komunističnega režima. Ali da je glavni predstavnik podjetij, katerih direktorji so bili združeni v njegov Forum 21. Da je torej šef Kolektorja in časopisnega podjetja Delo. Ker je bil pomemben člen foruma 21 Stojan Petrič. Upokojeni nekdanji general Eiland ima lastno podjetje, v Black Cubu je svetovalec v enem od svetovalnih odborov. To ni edina družba, kjer opravlja svetovalno vlogo. So pa v Ljubljano z njim res prišli predstavniki podjetja Black Cube. Pravi in ne izmišljeni. A v spinih se napihuje. Resnica je premalo. Ravnanje Sove je po vrhu razkrilo nadzor nad opozicijo (SDS), ki ga je za propagandne potrebe stranke Svoboda izvajala kar državna obveščevalna služba, katere vrhove je nastavil Golob. Z imeni in priimki so javnost obveščali, kje so zaznali Izraelce. Pri SDS. Pa čeprav uradni organi ljudem prikrivajo celo imena in priimke morilcev. Če pa gre za posilstva, še posebej tujih migrantov, pa celo dogodek sam. Ko gre za medijske spine, zakoni in pravila ne veljajo. Sova je za interese ohranitve oblasti Goloba nad pravili in zakonom. Kazniva dejanja, ki bi jih naj preiskovali, pa si je tudi izmisli kar premier Robert Golob osebno. Mediji pa ponavljali kot papige. Ker nekaj se prime. Denimo, nekakšno veleizdajo tujim paraobveščevalnim službam. Ne govorijo o pravih obveščevalnih službah ali tuji oblasti, ker podjetje Black Cube nič od tega ni.

Koga smo na volitvah izvolili, še nekaj časa ne bomo vedeli. Imamo volilni sistem, ko izbiramo stranke, ki se pozneje dogovarjajo, kaj smo sploh odločili. Prvi dogovori ne bodo o mandatarju in vladi. V petek bomo spremljali, kdo bo poslej vodil parlament. In zanesljivo je, da si zaradi odločitve volivcev, ki nobenemu polu niso dali jasne večine, nihče ne bo mogel privoščiti sramotnih zlorab, ki smo jih spremljali v času Urške Klakočar Zupančič in Goloba, ko je vladna koalicijo onemogočila vodenje nadzora vlade (trošenja javnega denarja in obveščevalcev) v parlamentu največji opozicijski stranki, opozicijskim poslancem pa pogosto še govoriti ni dovolila, poslance manjše opozicijske stranke NSi pa so celo kazensko preganjali, ker so nadzor vendarle opravljali. In nam s tem pregonom razkrili, da so tudi komunikacije NSi nadzorovali in uporabili za kampanjo. Nič ni sveto.

Država tretjega sveta.

Če takšnih zlorab ne bo več, bo vsaj to dobro, pa kdorkoli bo že vladal.