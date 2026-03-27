Komisarka Marta s kodnim imenom Tara, le eno je potrebno!

Piše: Gašper Blažič

Marti Kos v teh dneh ni ravno lahko. Dohitela jo je lastna preteklost. Tista preteklost, ki jo je ob zaslišanju pred imenovanjem za evropsko komisarko gladko zamolčala. Ne samo zamolčala, celo izrecno jo je zanikala.

»Gre za lažne informacije. Od nominacije sem o sebi prebrala veliko lažnih stvari. Resno jih jemljem. Nikoli nisem sodelovala, nikoli nisem bila informantka nekdanje jugoslovanske obveščevalne službe. Na tisoče ljudi je na teh seznamih. Integriteta zame je zelo pomembna, zato ne želim, da se me obtožuje s stvarmi, ki temeljijo na lažeh,« je novembra 2024 po navedbah časopisa Delo dejala tedaj še kandidatka, ki so ji evropski poslanci – tudi tisti iz Evropske ljudske stranke – verjeli na besedo, da nikoli ni sodelovala v nobeni komunistični tajni službi in gre samo za zlobna natolcevanja iz slovenske opozicije. Ko je bila potrjena za komisarko, je očitke o svoji udbovski vlogi dokončno vrgla čez ramo. No, vsaj mislila je tako.

Nova knjiga Igorja Omerze, ki temelji na arhivskih dokumentih, seveda njeno zatrjevanje povsem postavlja na glavo. Ne samo, da je Udbo informirala, pač pa je z njo tudi aktivno sodelovala – tako pač kažejo objavljeni dokumenti v knjigi. Kar tudi pomeni, da je Marta Kos evropskim poslancem na zaslišanju debelo lagala. Kar ni presenetljivo glede na to, kakšne laži smo v nedavni predvolilni kampanji poslušali s strani njenega strankarskega šefa Roberta Goloba. Takšno balkansko izigravanje zaupanja v hramu evropske demokracije zagotovo ni dobra reklama za Slovenijo. Če zraven dodamo še prisluhe, ki jih je Golob po lastni neumnosti internacionaliziral, si lahko predstavljamo, kaj si tako opevana »jedrna Evropa« (po Tanji Fajon) misli o državi, katere nekdanja pravosodna ministrica ob polnem krožniku špagetov razlaga tujcu o skorumpiranosti slovenske leve politike. Mnogi evropski politiki so te prisluhe (v angleščini) slišali in niso mogli verjeti svojim ušesom.

Glede na vsa navedena dejstva bi morali v Bruslju zvoniti že vsi alarmi. Evropska politika se je namreč doslej v veliki meri izkazala za naivno, kar je na široko odprlo vrata značilni balkanski zvijačnosti – to se je navsezadnje pokazalo tudi ob obisku podpredsednice prejšnje Evropske komisije na slovenskem ustavnem sodišču, kasneje pa je ista komisarka »prodajala bučke«, da je to običajna praksa Evropske komisije in da se ni zgodilo nič posebnega. Toda kdor zna sešteti ena plus ena, bo lahko udbovsko kariero »Tare« – gre za kodno ime Marte Kos – hitro povezal tudi z nekaterimi drugimi zgodbami, s pomočjo katerih je tranzicijska levica nepošteno zmagovala na volitvah v Sloveniji. Septembra 2008, denimo, je objavila celostranski (!) oglas v Dnevniku, v katerem je brutalno napadala prvo Janševo vlado, slednjo pa so takrat že rušili s pomočjo afere Patria, pri kateri je sodeloval tudi nekdanji kriminalist, sicer pa izkušeni operativec globoke države Drago Kos. Ki je čisto slučajno brat trenutno najbolj razvpite evropske komisarke.

Se torej na podlagi dogajanja v Sloveniji in Bruslju potrjuje znamenita prerokba iz Marijinega sporočila na Kureščku z dne 8. februarja 1992? »Iz Slovenije bo tema segala daleč naokoli,« se glasi del sporočila, ki ga je takrat sprejel duhovnik Franc Špelič. Namreč, Evropska komisija, torej evropska centralna vlada, tudi po objavi knjige z dokazi o Tarinem »udbošpiceljstvu« zatrjuje, da so komisarko pred imenovanjem preverili po dolgem in počez, ugotovili pa niso ničesar. Lahko se vprašamo, kje in kako so preverjali in koga so sploh spraševali. Mimogrede, arhivi Udbe se nahajajo v Beogradu, torej v državi, ki kandidira za članstvo v EU, za vključevanje bodočih članic pa je s strani Evropske komisije zadolžena – Marta Kos. Krog je tako sklenjen.

Apropos: leta 2007 je Stanisław Wielgus odstopil dan pred svojo umestitvijo za varšavskega nadškofa, ko se je razkrilo, da je sodeloval s komunistično tajno policijo. Tudi on je sodelovanje najprej zanikal. Marta, Marta, skrbi in vznemirja te veliko stvari, a le eno je potrebno! Zakaj torej odlašaš z odstopom?