(KOMENTAR) Zadnji čas je, da ustavimo levičarsko plenilsko invazijo

Piše: Jože Biščak

To ni oder, na katerem bi se vplivneži Golobovega kroga poskusili kot dramski igralci po vnaprej napisanem scenariju. Niti ni igralna plošča, na kateri bi ti isti stavili drug proti drugemu in se na koncu celo zabavali.

Razkritje serije prisluhov, ki se te dni pojavljajo v slovenski javnosti, jasno izrisuje progresivno korupcijsko shemo, ki je prežeta s samovšečnostjo, kriminalom, pohlepom in lakomnostjo. Pravzaprav posamezniki, ki so se ujeli, predstavljajo močvirje moči in denarja; so ljudje, ki živijo od dvomljivih povezav, postopkov in manevrov; njihova bahaška in prostaška retorika razkriva, da so dobesedno ugrabili državo in njene podsisteme. Ob tem se počutijo tako nedotakljive in močne, da v pogovorih povsem odkrijejo karte ter znancem in neznancem razkrijejo primere, v katere so vpleteni. Imajo se za prvorazredne, ki jim nihče nič ne more, oni lahko uredijo vse (od gradbenih dovoljenj prek subvencij do denarja od razpisov), ker imajo dostop do odločevalcev ali stricev in tet, ki stojijo v ozadju.

Predvsem je nekaj kristalno jasno – prisesani so na državne jasli. Kakopak, saj so levičarji. Ne morejo preživeti, ne da bi sami ali njihovi kompanjoni izčrpavali produktivne. Nimajo sposobnosti niti znanja, da bi kaj ustvarili in si zagotavljali blaginjo s svojimi rokami. Levičarska odlika pač je, da plenijo neto davkoplačevalce in prerazporejajo sredstva drugih v svoj žep ali v denarnico ideoloških sledilcev in prijateljev. Ti kaviarski paraziti, ki se kažejo kot koruptivni, jemljejo Slovencem možnost preživetja; če bi tem arogantnim lakajem socializma, ki se za nameček še posmehujejo, odrezali dostope ali jih vrgli na trg, bi privarčevali milijarde davkoplačevalskega denarja in bi lahko znižali davke. Ampak zdaj vsaj veste, zakaj so slovenski državljani med najbolj obdavčenimi na svetu: sistematično slepijo ljudstvo (pri čemer jim pomagajo prevladujoči mediji), ga paralizirajo in silijo živeti v mehurčku, v katerem je vse lepo in prav, bogastvo pa je namenjeno izključno njim, parazitom.

Vse to je razvidno iz pogovorov v prisluhih, ki jih očitno še ne bo konec. Res je, tovrstno snemanje je nezakonito in je nevarna praksa, toda po drugi strani se v zadevi Vizjak (t. i. afera »glupi davki«) nihče (vključno z medijskim mainstreamom) ni spraševal o primernosti tajnega snemanja oziroma posega v zasebnost; vsi so tulili, da je važna vsebina, ne kako je bila vsa stvar razkrita. Kar kaže na dvojna merila, na hinavščino. Ob tem, da je najnovejši trend nevtraliziranja početja ujetih v prisluhe ta, da so posnetki s pomočjo umetne inteligence prirejeni, čeprav so digitalni strokovnjaki potrdili njihovo avtentičnosti. Posnetki nakazujejo, da je Slovenija država (socialistične) mafije.

Za družbo Nova obzorja, ki izdaja revijo Demokracija, in Novo24TV je še posebej zanimiv zvočni posnetek pogovora med nekdanjo generalno sekretarko stranke Gibanje Svoboda Vesno Vuković in poslanko ter predsednico parlamentarne preiskovalne komisije o domnevnem nezakonitem financiranju političnih strank Tamaro Vonta. Vukovićeva je Vonti poudarjala politični pomen komisije, ki je namenjena diskreditaciji in kriminalizaciji predsednika največje opozicijske stranke SDS Janeza Janše. Potrdila je tisto, kar je povedala že nekdanja predsednica komisije Mojca Šetinc Pašek in kar sem tudi sam trdil ob ustanovitvi komisije, češ da je namenjena demonizaciji in kriminalizaciji političnih in ideoloških nasprotnikov, pri čemer sta Demokracija in Nova24TV, ki sta bili tudi predmet pregledov, kolateralna škoda. Obema medijema je bila s tem povzročena precejšnja materialna in moralna škoda.

V nedeljo imamo možnost, da marsikaj spremenimo in ljudem vrnemo svobodo, ki jo je ta visoko cenovna kriminalna združba odvzela za lastne koristi. Zadnji čas je, da ustavimo levičarsko plenilsko invazijo.