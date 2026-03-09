Kateri poslanec bo slovenski Rupert Lowe?

Piše: Jože Biščak

Zlorabljati so jo začeli, ko je bila stara 12 let. Prevažali so jo po vsej državi in jo dajali moškim, ki so jo posiljevali posamično ali v skupinah. Mučili so jo z »waterboardingom« (polivanje z vodo oz. simulacija utapljanja) in jo davili z vrvjo. Vse so snemali, pedofilske pošasti so bile večinoma pakistanskega porekla. V zlorabe so bili vpleteni tudi policisti. Za prevoz so uporabljali policijska vozila, nekatere vožnje na posilstva so poimenovali »policijske noči«. Nekoč jo je posilil celo pes. Grozljiv dogodek so posneli in nato najstnico prisilili, da je gledala posnetek. V času zlorab je bila priča umoru najmanj treh deklet, od katerih naj bi eno ubili zato, ker je spregovorila s policijo.

Zgodbo o dekletu, katere identiteta je zaradi ustrahovanj še nerazkrita, je konec februarja objavil neodvisni britanski poslanec Rupert Lowe, ki je lani zaradi neodzivnosti vlade ustanovil posebno preiskovalno komisijo, ki naj bi raziskala delovanje posiljevalskih tolp, kar so vse vlade desetletja prikrivale. Prve srhljive podrobnosti in pričevanja, ki so jih prenesli nekateri otoški mediji, segajo desetletje nazaj. O tem smo pisali tudi v Demokraciji, bolj podrobno v pomladni številki Demokracija magazina leta 2024. Skupna značilnost je, da so posiljevalske skupine sestavljali pretežno pakistanski moški (po poročilu Fundacije Quilliam jih je bilo 84 odstotkov), ki so za krinko svojih zločinskih početij imeli frizerske salone, trgovine z živili ali so dostavljali hrano, v »prostem času« pa so posiljevali in mučili bele britanske najstnice.

Neznosno krute zgodbe so hitro izginile iz medijev. Levičarji so jih označili za rasistične, ker so bili vpleteni predvsem »Pakiji« (angleški slengovski izraz za Pakistance, ki je sicer označen za žaljivega), politična globalistična elita je zavračala ali blokirala tako lokalne kot nacionalne preiskave o zločinih, ki so se dogajali predvsem od poznih 80. let prejšnjega stoletja do prvega desetletja tega tisočletja. Tako je bilo do lani, ko je Lowe zahteval temeljito preiskavo. Ker ni bilo odziva, je ustanovil neodvisno preiskovalno komisijo, ki je zbrala skoraj 700.000 evrov od 25.000 donatorjev (Britancev, ki jim je mar, da se zadevi pride do dna). Hkrati so avtohtoni prebivalci Združenega kraljestva začeli pritiskati na laburistično vlado Keira Starmerja, ki je napovedala svojo preiskavo. Medtem ko je večina Westminstra klepetala, je pogumni Lowe prve izsledke s pričevanji objavil pred dnevi. Rezultati vladne preiskave, ki jo vodi baronica Anne Longfield, bodo znani šele čez tri leta, in to najbrž po velikih količinah popitega črnega čaja s hladnim mlekom.

Ker država ni hotela ukrepati, so torej posredovali britanski ljudje. Tudi s pritiskom na medije. Ta je bil tako silovit, da se je moral odzvati celo BBC, najvplivnejši otoški globalni medij. »Prejeli smo pritožbe ljudi, ki so menili, da je bilo premalo poročanja o ‘preiskavi posiljevalskih tolp’, ki jo vodi poslanec Rupert Lowe,« so zapisali 17. februarja in dodali, da bodo poročali o vladni preiskavi, ki je obsežnejša in ima zakonska pooblastila. Ampak ker so levičarski mediji preprosto popolnoma intelektualno in moralno degenerirani, BBC v pojasnilu ni uporabil izraza posiljevalci, ampak »moški, ki so navezovali stike z dekleti«. (Najbrž se boste spomnili, kako je slovenska policija – kar so povzeli tudi mediji – poskus posilstva opredelila kot »zadrževanje ženske na tleh«.)

Da so posiljevalci predvsem Pakistanci, ni presenečenje. Pakistan velja za državo s tako imenovano kulturo posilstev. To kulturo so postopoma prenašali v Evropo. Ob tem je treba spomniti na dvoje: prvič, prek Slovenije je šlo v zadnjem desetletju na tisoče Pakistancev (nekateri so ostali), in drugič, tudi britanska policija je sprva poročila o posilstvih označevala za lažne novice. Zato zelo previdno z uradnimi poročili in izjavami.