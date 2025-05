Iz različnih razlogov je zakon resnično sporen

Piše: dr. Andrej Fink

Dne 11. maja 2025 bomo državljani Republike Slovenije spet lahko izvajali svoje državljanske pravice in demokratično glasovali na referendumu.

Referendum je poleg plebiscita in ljudske iniciative ena najbolj demokratičnih oblik izražanja ljudske volje. Izraz referendum se uporablja za pretežno pravne in zakonodajne zadeve, plebiscit pa za odločitve politične narave. Na njih državljani sodelujemo neposredno pri odločanju o vprašanju, ki nam je zaupano v presojo in zadeva naše vsakdanje življenje ter blaginjo. S tem sodelujemo pri izvrševanju oblasti oz. odločamo o zadevi, ki je temeljne važnosti za našo državo. Tu je poudarjena značilnost, da v takem primeru to uveljavljamo direktno, ne indirektno, kot po sistemu to delamo prek naših predstavnikov, poslancev v državnem zboru, ki smo jih za to izvolili. Na referendumu odločamo neposredno mi v postopku, ki je hiter, saj po nekaj urah državljani že vemo, kako smo se odločili.

Ob tej priložnosti je državni zbor razpisal zakonodajni referendum o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti. Referendum je zakonodajni, ker tako v naši ustavni ureditvi volivci neposredno lahko odločajo o zavrnitvi nekega zakona, ki ga je sicer sprejel državni zbor. Na ta način to predstavniško telo ni izključni zakonodajalec, temveč je ob njem kot dokončni zakonodajalec navzoče tudi ljudstvo, ki je državnemu zboru dalo pooblastila. V tem primeru si ljudstvo povrne vso efektivno oblast in spet prevzame nase vse pristojnosti brez posrednikov.

Zakon, o katerem bomo vprašani, je resnično sporen iz različnih razlogov. 1. Kultura je pojem, ki bi nujno moral vsebovati vrednote, ki to resnično so, sicer niso vrednote in ni kultura. Kaj v tem primeru pobudniki pojmujejo s to besedo? Po mnogih zunanjih znakih sodeč je to, milo rečeno, nejasno. 2. Kdaj neka stvaritev predstavlja izjemni dosežek na tem področju in kaj ta dosežek, če je res izjemen, predstavlja za prestiž naroda in države? 3. Kdo so tisti, ki so to dosegli? 4. Kaj to pomeni za davkoplačevalsko ljudstvo, če bi se do tolikšne mere poistovetilo z omenjenimi dosežki, da bi od državnega premoženja in končno od svojega žepa odtrgali sredstva za visoke »dodatke«? Upoštevati je treba, da ne gre za enkratno nagrado, temveč za dosmrtni privilegij. To odtekanje sredstev se bo pa še nadaljevalo, in sicer v nedogled, saj se bodo pojavljali vedno novi upravičenci z »izjemnimi dosežki«. Če bi bil ta zakon sprejet, bi resnično denarno prizadeval vsakega slovenskega državljana v svojem prisluženem imetju. Zato je predlog za referendum še kako umesten.

Zdajšnja vlada in njeno ministrstvo za kulturo nima drugega argumenta za vztrajanje, kot da poziva k bojkotu referenduma. Ta poziv ni prav nič eleganten. S demokratičnega vidika je to brutalnost, ki, upoštevajoč, da prihaja z ministrstva za kulturo, ne učinkuje prav nič kulturno. Poziv k blokadi je poziv proti demokraciji, kar po eni strani ne preseneča glede na ideološko podlago, iz katere prihaja (iz poveličevanja Čebin). Po drugi pa lahko preseneča, ker prihaja s strani tistih, ki so vedno imeli polna usta o »ljudstvu«, v »Ljudski republiki …«, ki so vedno vse delali »v imenu ljudstva«, za »ljudsko pravico« itn. Sedaj se pa ljudstvo brez njihove kontrole ne bi smelo neposredno izraziti o nečem, kar ga bistveno zadeva! Kako relativni so za nekatere najbolj plemeniti pojmi, kot so svoboda, demokracija, delo, pravica …! Če z njimi upravljajo oni in jih obarvnavajo po svoje, je vse v redu, če ne, je vse narobe.

Nasprotovanje referendumu s strani predlagateljev zakona temelji na velikem strahu pred zelo verjetnim porazom. Je tudi izraz in priznanje strahotne šibkosti njihovega položaja. Zato se na njihovih obrazih kaže tudi bes, ki ga ne morejo zakriti. Odgovorni državljani bomo na dan referenduma suvereno šli na volišče in demokratično oddali svoj glas skladno s svojo svobodno vestjo.