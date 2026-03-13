In zato je treba 22. marca reči: »Dovolj je bilo!«

Piše: Jože Biščak

Štiri leta so v življenju človeka relativno kratko obdobje. Tudi za mandat neke politične opcije, ki prevzame vlado, so štiri leta prekratka, da se kaj spremeni, toda dovolj dolga, da se naredi škoda, ki jo bo plačevala vsaj ena generacija.

In Golobova vlada spada med tiste, ki je z zapravljivostjo, omejevanjem svobode (ekonomske, osebne in svobode govora), demoniziranjem zasebnikov ter shrljivo zlorabo vseh vej oblasti spremenila Slovenijo v kaotično socialistično državo. Pot v normalizacijo, kjer ti država ne krade na vsakem koraku, kjer se javni sektor zaveda, da je služabnik (in ne gospodar) državljanov (predvsem neto davkoplačevalcev), kjer je cenjeno delo in ne kolesarjenje, kjer se ne zatira avtohtonega naroda na račun ilegalnih pritepencev in kjer se posameznik ne boji izreči kritike, ker bi ga lahko policijsko in sodno procesirali, bo dolga in težka. Zato je treba 22. marca reči: »Dovolj je bilo!«

Levičarji niso samo preprosto moralno in intelektualno degenerirani, so zlobni, pokvarjeni, zavistni in škodoželjni. Ni jim dovolj, da si podredijo državo in njene podsisteme, pod njihovo vladavino je vsak, ki razmišlja in dela drugače, kot so si zamislili oni, odklon, ki ga je treba zatreti ter na koncu materialno uničiti in fizično odstraniti. Tega se mora zavedati vsak državljan, ki je štiri leta opazoval golobje lomastenje po Sloveniji. Zato je treba 22. marca reči: »Dovolj je bilo!«

Sedanja koalicija je ljudi štiri leta zatirala, (neto) davkoplačevalci so morali plačevati račune za njene trivialne politike in odločitve. Po ministrstvih je zaposlovala ulične aktiviste, ki ne delajo ničesar; samo vedrijo po kavarnah in razmišljajo, kako bi poštenim, delovnim in bogaboječim ljudem iz denarnic potegnili še tisto, kar jim je pernati kralj blagovalil obdržati. Ampak samo do naslednjega mandata, ker so že napovedali, da je treba razmisliti še o kakšnem davku, ki bo zadostil njihovi požrešnosti. Zato je treba 22. marca reči: »Dovolj je bilo!«

Štiri leta so bile svoboščine načrtno in sistematično spodkopavane. Vsi smo to občutili in vedeli, ampak levičarji so ob pomoči medijskega mainstreama, v katerem je prednjačila nacionalna televizija, tulili, da je treba to sprejeti kot neizogiben napredek. Žal se je s tem marsikdo sprijaznil, še vedno verjame in ne razume, da svoboda ni stranski produkt države ali neke ideologije, ampak je predpogoj za obstanek demokratične države. Golobova vlada je peljala Slovenijo v popoln nadzor nad državljani, v socialistično diktaturo. Zato je treba 22. marca reči: »Dovolj je bilo!«

Gospodarsko klimo so levičarski krvoločni in strahopetni divjaki spremenili v sovraštvo do podjetnikov. Kdor izmed slednjih si je upal reči, da jim vsaka dodatna davčna obremenitev in nalaganje obveznih plačil (pa naj gre za božičnico ali minimalno plačo) škodi, ker bodo mogoče morali zapreti podjetje ali oditi v davčno prijaznejše okolje, je bil deležen groženj in posmehovanj v smislu, pa pojdi, če ti kaj ni prav. Bilo je jasno sporočilo, naj podjetni ljudje kar izginejo iz Slovenije, čeprav bi se moral vsak zavedati, da so prav podjetniki tisti, ki neki državi zagotavljajo razvoj in napredek. Zato je treba 22. marca reči: »Dovolj je bilo!«

Mandat Golobove vlade je bil mandat afer: od »čiščenja janšistov« prek fantomskih računalnikov, potratnih ministrov in svete vojne proti zdravnikom do zlorabe institura parlamentarbne preiskave za obračun s konservativno opozicijo. Da o bratenju z avtokratskimi, diktatorskimi in skrajno levičarskimi režimi po svetu, ko je Slovenija z ministrico Tanjo Fajon popolnoma izdala zaupanje zahodnih zaveznikov, niti ne govorimo. Zato je treba 22. marca reči: »Dovolj je bilo!«

In voliti desnico. In izvoliti desno(sredinsko) vlado.