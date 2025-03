Hudiča imajo za očeta!

Piše: Gašper Blažič

»Ne veljajo niti ustavno niti zakonsko določena pravila. Namesto njih kraljujeta poljubnost in voluntarizem kot metoda preživetja. Resničnost se zamegljuje in namesto nje se postavljajo imaginacija, potvorba in zabris: vlada nam strukturna laž.«

Morda se bodo ti stavki komu zdeli znani. Zapisani so bili leta 1999. Skupina kritičnih intelektualcev je namreč maja tistega leta pripravila t. i. Majniško izjavo ob deseti obletnici Majniške deklaracije, in to v razmerah, ki so bile vseeno boljše od sedanjih. Ta izjava, ki je bila objavljena hkrati z izidom 206. številke Nove revije oz. zbornika Sproščena Slovenija – obračun za prihodnost, mi je kot mlademu državljanu dokončno odprla oči in tudi pripomogla, da sem oktobra istega leta začel sodelovati s tednikom, ki ga pravkar berete.

Četrt stoletja kasneje je še bolj očitno, da nam pod vladavino ideoloških, duhovnih in sistemskih dedičev komunistične nomenklature vlada strukturna laž sočasno z razkrojem pravne države. Razlika je le ta, da je takrat, v času Majniške izjave, ustavno sodišče še branilo ustavo in dostojanstvo človeka. Sedaj niti tega ni več. Ustavno sodišče v sedanji sestavi namreč večinsko sledi interesom vladajočih. Je samo podaljšek Golobove vladavine. Nedavno je tako pritrdilo, da zakon o zaščiti države, kot si ga je zamislila sedanja vlada, večinoma ni v neskladju z ustavo. To dejansko pomeni, da se bodo ovajanja živinorejcev in zasegi živine, kot smo jim bili priča v primeru kmetije Možgan, nadaljevali.

Vladajoči pa nam lažejo in gledajo v oči. Ko se je namreč začelo zbiranje podpisov za referendum, ki bi lahko preprečil podeljevanje pokojninskih privilegijev peščici, so se začele širiti trditve, da je upokojence opeharil Janez Janša s prejšnjimi vladami. Seveda se je hitro izkazalo, da to ni res, toda vladajoči nadaljujejo z lažmi. Upajo, da se bo »nekaj prijelo«. Tako kot jih je naučil njihov pravi vzornik Joseph Goebbels, da namreč stokrat ponovljena laž postane resnica. A vsi vemo, da to ni res. Laž ostane laž ne glede na to, kolikokrat jo ponoviš.

In če poznate Sveto pismo, potem veste, kdo je oče laži. Tisti, čigar sinovi in hčere nam sedaj vladajo. Ali kot je dejal Jezus svojim nasprotnikom: »Vi pa ste od svojega očeta, hudiča, in hočete uresničevati njegove želje. On je bil od začetka morilec ljudi in ni obstal v resnici, ker v njem ni resnice. Kadar govori laž, govori iz svojega, ker je lažnivec in oče laži.« (Jn 8,44) Vse jasno? Kdo vam laže?

Drage bralke in bralci, bodite pozorni na oblastnike. Glejte jih v oči. Morda boste imeli kdaj priložnost, da jih srečate v živo. Takrat jim še posebej poglejte v oči. In videli boste, da so to prvovrstni lažnivci.