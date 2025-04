Farsa od znotraj, podpora resnici od zunaj. Kdo bo močnejši?

Piše: Vančo K. Tegov

To je bistveno bolj nevarno kot izgleda na prvi pogled. Zloraba, očitna zloraba, zloraba pravosodja za namen utišanja, onemogočanja, izločanja ali, kar je še hujše, odstranjevanje, ki meji na fizično izoliranje od vseh mogočih družbenih procesov in dejanj za ustvarjanje dobre in primerne družbe za lastne državljane, je zločin in kršitev osnovnih postulatov, temeljnih kamnov na kateri stoji naša družba, ali pa pade. Ta »trend« ki ga pelje in zagovarja »globoka država kot »nad-veja« ekstremno močna in nevarna veja oblasti, je nevaren za naš obstoj in družbe kot takšne.

V tem primeru, sodnem konstruktu, ki mu pravijo proces, se gre točno za to, za onemogočanje opozicije. Koalicija ki je trenutno je gnila od znotraj in da nima podpore, le potreba globoke države pri maničnem iskanju novega obraza za »X« naplahtavanje državljanov še ne daje dovolj jasno sliko o tem kdo in kakšen mora biti nov »inštaliranec«. ki bo »znal« do kod in ne bo prepameten ali samosvoj To je dejanje obupa, ki mora na cesto spraviti vsakega, ki mu demokracija vsaj kot ideja nekaj pomeni..

Do kdaj bo »voz« drvel navzdol?

Zelo nevarno za državo, bi rekli precedenčno stanje, kjer sodstvo ima zelo velik vpliv, celo večjega od zakonodajne in izvršilne veje oblasti. Klasično za ugrabljene inštitucije kjer je očitna neenakost sodišč na eni strani in tistih ki jim z dolgotrajnostjo procesov uničujejo življenja tistih, ki so tam na strani ki je namenjena »uničenju«, onemogočanju njih in njihovih družin, kasneje pa še z morebitnim zastaranjem procesov puščajo madež krivde na nedolžnih ljudeh. V sodnih dvoranah se ohranja vpliv globoke države. In kar je, še enkrat povem, to počnejo z lahkoto, ki je v takšnih primerih tipična za mafijske države po načinu vodenja in na banana države po ureditvi ki si jo prikrojijo po vzorcu za lastne potrebe. Brez da bi jih pekla vest.

Tukaj je to zgoraj omenjeno v tem »kafkovskem« procesu jasno kot beli dan. Da v kolikor zares pride do obsodilne sodbe potem so v resnici podani vsi elementi nečesa kar mu lahko rečemo farsa, kar tudi je, torej z drugimi besedami, da je tem odločal nekdo, ki ni sedel v razpravni dvorani in ni imel pred seboj dokazov, saj drugače se ne da sklepati. Ali še bolj točno, da je sedel nekje za komandnim pultom »rdečega« generalštaba in premikal »cvirne« pri igri v obliki farse od samega začetka procesa.

Simbolni začetek, dokončnega razkroja ali začetek ozdravitve sodstva?

Izrek sodbe bo v petek. Simbolično prav na véliki petek, ko je Pilat obsodil Jezusa na smrt in so ga nato križali. To Pilatovo(sodno) umivanje rok jim bo nakopalo veliko notranjega nemira in grižnjo vesti, prenekaterega pa ugonobilo do konca. Imajo možnost preživetja in lastne čistosti in dneve in leta v preostanku življenja se lastnega razodetja veseliti. V nasprotnem vse hudo ponotranjeno in mučno življenje jih čaka. Le to lahko za zaključek povem, ne bi bil v njihovi koži in duši, ki se bo sama odznotraj uničevala in razpadala v kolikor ne storijo prav, oprostiti nedolžnega!

Bolje razrešena enigma kot večna stigma, kaj ne?