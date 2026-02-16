Evropski socialisti so pravo nasprotje Prešernove Zdravljice in ideje olimpizma

Piše: Janez Remškar

Danes smo 8. februarja (čas nastanka kolumne, op. ur.) in v Sloveniji praznujemo dan kulture. Včeraj so se začele olimpijske igre. Igre so od začetka povezane z mirom. Kultura naj bi odslikavala stanje v družbi, to pa je mogoče v svobodni družbi, brez omejevanja izražanja misli in brez cenzure politike. Kaj nam kažejo študije? Kako je bilo s tem v Jugoslaviji v času socializma, komunizma?

V Jugoslaviji – in Sloveniji – so bile pred letom 1990 prepovedane knjige določenih avtorjev, če se njihovo politično stališče ni skladalo s komunističnim, prepovedan je bil vnos knjig in revij v Jugoslavijo, prepovedana je bila izdaja člankov, ki so kakor koli kritično prikazovali stanje v državi. Komunistična partija je nadzorovala gledališča, založbe, tiskarne. Svoje agente je postavila v vsako društvo in zvezo, ki je delovala v družbi. Ko so se po letu 1950 politične razmere zaostrile, so posledice čutili tudi avtorji. Nadzor nad njimi se je povečal, sankcije so se po eni strani sprostile, po drugi povečale. Tako so delali komunisti. V Sloveniji so to zdaj Socialni demokrati, ki sami sebe imenujejo za ponosne naslednike komunistov. Delujejo v vladi Roberta Goloba, ki je ustanovila strateški svet za preprečevanje sovražnega govora. Kaj pa je sovražni govor, bodo določali sami! Uvedli so cenzuro!

Laži in manipulacije na račun konservativnih strank so se rodile z oktobrsko revolucijo in so še danes stalnica v delovanju levih strank, tudi pri nas! Levičarji skušajo praktično vsem konservativnim demokratičnim strankam pripisati fašizem. Pri tem se poslužujejo laži in podtikanj. Pri tem pozabljajo, da so med svojimi najzvestejšimi pripadniki v preteklosti imeli teroristične organizacije Rdeče brigade, v Nemčiji in Italiji.

Slovenke in Slovenci v današnjem času doživljamo marsikaj. Doživeli smo Roberta Goloba, ki je izkoristil pandemijo in stiske ljudi, številne smrti, za prevzem oblasti. Analize tedanjega stanja kažejo, da so bili – ob nedisciplini ljudi – potrebni ostri ukrepi z omejitvami gibanja in nošenjem mask!

Zdaj smo doživeli srečanje socialistov in demokratov Evrope v Ljubljani. V okviru tridnevnega obiska vodstva evropskih socialistov in demokratov (S&D) v Sloveniji, katere del je tudi stranka SD, so sprejeli deklaracijo, v kateri so pozvali k izključitvi stranke SDS iz Evropske ljudske stranke (EPP). S tem dejanjem so se osmešili, pokazali so, da se želijo vtikati v delo Evropske ljudske stranke, kot to ves čas dela levica, na osnovi laži! Ob tem niti ni pomembno, za katero stranko na desni sredini gre. Zanje so vse fašistične, še posebno pa najmočnejše!

Povsem očitno je, da je njihova deklaracija polna neresnic, laži, namenjena le predvolilnemu času v Sloveniji! Evropske socialiste in demokrate je ob tem treba opozoriti, da imajo v svojih vrstah stranko SD iz Slovenije, ponavljam, »ponosno naslednico komunistov«, kot jo je imenoval njen vidni član. Stranka SD se ni nikdar distancirala od zločinov med in po II. svetovni vojni, zagrešenih nad političnimi nasprotniki in verujočimi! Med seboj imajo članico, ki nasprotuje sprejetju resolucije Evropskega parlamenta o evropski zavesti in totalitarizmu, s katero se enako obravnava zločine nacizma, fašizma in komunizma, stranko, ki ne sprejema resolucije Evropskega parlamenta o ohranjanju spomina na žrtve povojnega komunističnega obdobja v Sloveniji, in stranko, ki je v Sloveniji ukinila praznik spomina na žrtve komunističnega nasilja med in po II. svetovni vojni!

A vse to socialistom in demokratom iz Evrope ni mar. Zanima jih, kot je vse revolucionarje v 20. stoletju, le oblast in ugodno življenje. Naši revolucionarji, komunisti, so bili večinoma slabo izobraženi, z revolucijo so prišli do ukradenih vil, podržavljenih podjetij ter razkošnega življenja. Tudi v sedanjem času Slovenijo vodijo premožni, katerih premoženje je bilo pridobljeno v tranziciji na sumljiv način. Pri tem jim pomagajo mnogi, ki v življenju nisi naredili še ničesar, a jim politika omogoča razkošno življenje! Živijo na veliki nogi, ob tem pa se z vso vnemo borijo za pravice malega človeka. Živijo na račun sprenevedanja, laži, ob pomoči prevladujočih medijev!