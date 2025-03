Dosežki »golobnjaka« − 44. del: Dobili so ameriški kozarec čistega vina

Piše: dr. Vinko Gorenak

Kozarec čistega vina na dan je gotovo nekaj dobrega, tudi zdravniki temu ne nasprotujejo. Toda to besedno zvezo, »kozarec čistega vina« namreč, uporabljamo tudi v prenesenem pomenu, kadar želimo povedati, da je nekdo povedal čisto resnico, ki ni najbolj sprejemljiva za vse, sploh pa ne za sogovorec.

Prav to se je zgodilo pred dvema tednoma ali nekaj več v Nemčiji na 61. varnostni konferenci v Münchnu, katere gost je bil tudi podpredsednik ZDA JD Vance.

Udeležencem konference in tudi našemu »Golobnjaku« je res nalil »kozarec čistega vina«. Evropskim pomembnežem povedal, da je Evropa sama sebi večja nevarnost, kot pa je tista, ki Evropi grozi iz Rusije ali Kitajske.

Seveda je mislil na svobodo govora, ki jo Evropa vse bolj zatira in cenzurira, na svobodne volitve, na zeleni prehod, ideologijo LGBT in nekritično uvažanje nezakonitih migrantov, nataliteto avtohtonih Evropejcev in še kaj. Vse to bo Evropo pokopalo prej, kot pa Rusija ali Kitajska. Prav je imel.

Svoboda govora je v Evropi vse bolj zatirana, tudi pri nas, pomislimo le na politični prevzem RTV Slovenija in na novi predlog medijskega zakona, da ne govorim o dogajanju v DZ. Tudi pluralnost političnega prostora je v Evropi vse bolj pod vprašajem, kar naprej se dogaja, da se že pred volitvami grozi s tem, kdo ni primeren za vodenje države in podobno. Stvari gredo tako daleč, kot so šle v Romuniji, kjer na volitvah ni zmagal »pravi«, pa so volitve zato razveljavili, Evropa pa je to pozdravila. Izključevanja je vse več tudi pri nas, saj veste, vsi, ki pravijo, da z Janšo ne bodo sodelovali, so pravi. To seveda ni demokracija. O zelenem prehodu in butastih ukrepih Evrope tipa samo električni avtomobili po letu 2035 pa plastični zamaški, ki se morajo držati steklenic, pa sončne elektrarne in podobno. Vse to zagovarjamo tudi pri nas, v ZDA in drugje pa to vse bolj opuščajo. Da ne govorimo o premajhnem številu rojstev avtohtonih Evropejcev, uvažanju nezakonitih migrantov, ideologiji LGBT in podobno. Vse to Evropo seveda ogroža bistveno bolj, kot pa jo ogrožajo Rusi ali Kitajci.

Kakorkoli gledamo na stvari, govor podpredsednika ZDA Vancea v Münchnu predstavlja pravo učno uro demokracije za vse evropske voditelje, še posebej tiste z levega političnega pola, kamor sodi tudi »Golobnjak« in Golob sam. Ne pozabimo, da imamo s tega vidika Slovenci enkraten privilegij, ki ga nima nihče na svetu. Žena ameriškega predsednika Trumpa je namreč Slovenka Melanija. Toda naš šef »Golobnjaka« je v praksi pravi primer šefa Butal in ne naše vlade. Sredi lanskega leta se je v gostilni Podfarovž v Ajdovščini sešel celo z očetom Melanije Viktorjem Knavsom. Imel je enkratno priložnost navezave neposrednih stikov s Trumpom. Kaj pa je naredil? Ko je konec lanskega leta obiskal ZDA je dobil celo termin pri takratnem kandidatu za prihodnjega predsednika ZDA Trumpu, a je srečanje z njim odpovedal. Še več, nekaj dni pred volitvami je dejal, da »ves demokratični svet pričakuje zmago demokratke«, seveda Harrisove in ne Trumpa.

Tudi sicer je jasno, da so stališča »Golobnjaka« in Goloba v popolnem nasprotju s tem, kar je v Münchnu govoril podpredsednik ZDA Vance in kar v praksi počne Trump. Trump je resno omejil prihode nezakonitih migrantov in napovedal deportacije, mi pa nezakonite migrante dobesedno vabimo v Slovenijo. Trump je v celoti prepovedal cenzuro pisane in govorjene besede, mi pa jo z novim medijskim zakonom uvajamo. Trump je odločil, da bosta v ZDA priznana le moški in ženski spol, mi pa ideologijo LBGT v praksi uvajamo celo v šole. Trump se zavzema za popolno odprtost političnega prostora in demokratičnost volitev, pri nas pa kar tekmujemo, katera politična stranka s katero po volitvah ne bo sodelovala, in še bi lahko naštevali.

V takih razmerah pa je še najbolj komično oziroma žalostno to, da je šef »Golobnjaka« s svojo starleto v Parizu v zasedi na nekem hodniku pričakal Trumpa, z njim v pol minute spregovoril le nekaj besed in to razglasil za konstruktivne pogovore.