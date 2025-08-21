Dolfejevi najljubši slovenski učenci

Piše: Gašper Blažič

Schicklgruberjev* Dolfe, najbolj razvpit umetnik vseh časov, doma iz Braunaua na Innu, je lahko ponosen na svoje slovenske učence.

In kdo so to? Člani sedanje vladajoče koalicije. Pa čeprav borčevski propagandisti še vedno tulijo, da so Dolfejevi nasledniki seveda grdi domobranci in njihovi nasledniki v sedanji opoziciji.

Vendar imajo ti propagandisti problem: maske v zadnjem času padajo s takšno hitrostjo, da skoraj nihče več ne dvomi, kdo je v naši domovini resnični ideološki naslednik zloglasnega strica, znanega po prečki in črnih brčicah, ki so bile samo neposredno pod nosom.

Poglejmo primere. Naša vladajoča koalicija je v uradno zakonodajo pripeljala zakon o umetnem oplojevanju samskih žensk. Pa nič hudega, če je bilo to na referendumu zavrnjeno že leta 2001, saj so se generacije vmes že zamenjale, mar ne? Ustavna kategorija očetovstva se torej ukine, otroka lahko ženska izbere iz kataloga z opisom genetskih lastnosti anonimnega darovalca sperme. Hura, nova arijska rasa prihaja!

Pa to še ni vse: ista koalicija je sprejela tudi zakon, ki legalizira evtanazijo. To pomeni, da bomo lahko legalno zmanjševali luknjo v pokojninski blagajni, ker je naša vlada poskrbela za racionalen način, kako čim več nekoristnih posameznikov, ki po cele dneve ležijo na posteljah ter jih morajo hraniti in negovati, spraviti na oni svet. Da se ne bodo več mučili in izčrpavali naše blagajne.

Ob tem pa seveda ista oblast uvaja nove in nove ukrepe proti Izraelu in menda izkoriščevalsko genocidnim Judom, išče celo hudodelske izraelske vojake, ki prihajajo k nam na dopust, čeprav je Fajonova Tanja še pred kratkim pretakala krokodilje solze ob dnevu spomina na holokavst.

Povedano pod črto: če bi bil Dolfe zdajle živ, bi skakal od veselja. Tako zvestih učencev, kot jih ima ta čas v Sloveniji na oblasti, še nikoli ni imel. In verjetno jih nikoli več ne bo imel.

*Gre za rojstni priimek očeta Adolfa Hitlerja Aloisa, ki je kasneje sprejel priimek svojega očima, ki se je izvirno imenoval Hiedler, vendar so ga nato v dokumentih narobe zapisali kot Hitler.