Čas vlade Roberta Goloba − izgubljeno obdobje

Piše: Vida Kocjan

Večina vodilnih slovenskih institucij, kot so Banka Slovenije, Urad za makroekonomske analize in razvoj ter Gospodarska zbornica Slovenije, je decembra objavila, da bo gospodarska rast za celotno leto 2025 približno 1 odstotek ali celo manj. Podatki so šokantni, saj je to najnižja letna rast po letu 2020 in veliko slabša od dolgoletnega povprečja Slovenije.

V državi smo padanju gospodarske rasti priča že skozi ves mandat vladajoče koalicije (Svoboda, SD in Levica) pod vodstvom Roberta Goloba. V volilnem letu 2022 je bila rast 2,7-odstotna, leto pozneje 2,4-, lani 1,7- in v letu 2025 komaj 1 odstotek ali manj. To so podatki, ki skrbijo.

Spomnimo. Leto 2020 je bilo leto pandemičnega šoka, zaprtij, motenj dobavnih verig in izrednih državnih intervencij. Priča smo bili največji zdravstveni krizi ne samo v Sloveniji, tudi mednarodno. Zato leto 2020 ni bilo referenčno leto normalnega gospodarskega cikla. Slovenija je nato leta 2021 pod vlado Janeza Janše z 8,4-odstotno rastjo iz krize izšla kot zmagovalka. Z Golobovo vlado padamo, pravi razlogi so predvsem notranji. Golob in koalicija ne obvladujeta stvari.

Če se zdaj, po petih letih znajdemo približno na isti točki, to pomeni izgubljeno obdobje. V vmesnem času so se bistveno zvišali življenjski stroški, inflacija je erodirala kupno moč, produktivnost pa ni sledila rasti plač in cen. Realni dohodek prebivalstva pada, z enakim ali večjim naporom si lahko privoščimo manj.

Posebej problematično je, da gospodarska rast ne omogoča resnega dohitevanja razvitejših gospodarstev. Kljub Golobovemu zavajanju nas sosednje države, kjer nimajo socialističnih vlad, prehitevajo. Sloveniji pa tudi mednarodne ustanove znižujejo napovedi.

Vse to pomeni, da se država vrti v krogu, pot dolgoročnega razvoja za vlado pod vodstvom Roberta Goloba pač ni prioriteta. Kaj to pomeni in kam to vodi, pa verjetno ni treba posebej poudarjati. V stagnacijo in nazadovanje.