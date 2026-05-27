Grožnje s smrtjo Janezu Janši se vračajo – bodo organi pregona spet gledali stran?

Piše: Sara Kovač

Grožnje s smrtjo so se znova začele. Vprašanje ni več, ali je politični govor v Sloveniji postal brutalen, temveč ali bodo pristojni organi tokrat reagirali – ali pa bomo ponovno spremljali molk institucij, relativizacijo in dvojna merila, kot v času nastajanja tretje vlade Janeza Janše. Spomnimo, da je Ludvik Tomšič vzklikal “ubi Janšo” in “Janšo je treba samo ubit, pa nič drugega”, sodišče pa ga je oprostilo.

Na družbenem omrežju Facebook je uporabnik z lažnim imenom Wolf Wolfman objavil zapis: “Včeraj so vstoličili na zlovenski prestol poraženca volitev in trikratnega veleizdajalca, kateri bi moral že leta 1988 viseti ali pa biti ustreljen s strani KOS. Začenja se bitka za njegov poraz in odstop!” Objavi je priložil fotomontažo, na kateri Janez Janša stoji na lesenem odru za obešanje, okoli vratu pa ima vrv z zanko, medtem ko množica v ozadju ploska in navija.

Takšna retorika se pojavlja v času, ko se je že pojavil politični pritisk in sicer spomnimo, da je Filip Dobranić Muki pred slabimi dvema tednoma javno bral imena poslancev strank Resni.ca in Demokrati ter zbrane pozival k pritisku. Da je javno branje imen političnih nasprotnikov in pozivanje množice k pritisku nevarna praksa z zgodovinsko temačnimi vzporednicami je opozoril Janša, saj so te metode uporabljali nacisti in komunisti. Slišali pa smo tudi opozorila, da takšno javno izpostavljanje posameznikov vodi v nadlegovanje, grožnje in pritiske tudi na njihove družinske člane.

Grožnje s smrtjo Janezu Janši, ki ostajajo spregledani pa v Sloveniji niso novi. Spomin sega v začetek prejšnjega Janševega mandata, ko je Ludvik Tomšič na protestih proti nastajanju vlade zklikal “ubi Janšo” in javno izjavljal: “Janšo je treba samo ubit, pa nič drugega.” Kasneje je dodal še: “Janšo bi bilo treba s krampom po glavi.” Tožilstvo njegovih izjav ni obravnavalo kot kaznivo dejanje po 297. členu Kazenskega zakonika. Oprostitev je sodišče utemeljilo z ugotovitvijo sodnega izvedenca, da obdolženi zaradi duševne motnje ni bil prišteven.

Kdo je Wolf Wolfman?

Njegov profil na Facebooku je bil v preteklosti že deležen blokad in oznaka, da gre za nevarno osebo. Je ljubitelj orožja, podpornik Rusije, Palestine, Josipa Broza Tita, Irana in Levice oziroma Violete Tomič, saj je pod njeno objavo pred enim mesecem komentiral: “Moj glas razuma je šel vam”.

Viktor Cilenšek. Kot smo uspeli izvedeti, naj bi bil Cilenšek član motokluba MK Volkovi iz Novega mesta in bil preko različnih Facebook skupin dejaven v izražanju proruskih in protievropskih stališč. Več o sebi je napisal kar na spletni strani njegovega propadlega podjetja TUKAJ

Nevtraliziral bi volivce, in Janšo “poslal v grapo, tja kjer so partizani metali domače izdajalce”

Pregled njegovih drugih javno dostopnih komentarjev pravtako kaže sovražno retorilo. Pod objavo Violete Tomić je zapisal: “V bistvu je potrebno najti sistem, kako neutralizirat tiste, ki dobijo po običaju največ glasov.”

Pod objavo Janeza Janše na portalu N1 pa: “On ni za v pokoj, ampak za v grapo, tja kamor so partizani metal domače izdajalce.” Ob članku o ukrajinski skupnosti v Sloveniji je zapisal še: “Samo tiho so lahko in nič drugega, drugač jih pošljemo z vagoni za živino domu. Kako so se ti nacisti sploh komu smilili.”

Pri tem ni zanemariti vlogo medijev, ki bi že zganjali histerijo, če bi na sliki “visel eden od levičarjev”. Spomnimo se poročanju medijev o grožnjah Gibanju Svoboda, ko so pred volitvami na plakatih viseli kadavri. Tema je zasedala naslovnice in osrednje informativne oddaje. Današnji primeri še bolj agresivne simbolike in izjav pa ostajajo spregledane.

Vprašanje zato ostaja odprto: bodo pristojni organi in mediji tokrat ukrepali, ali pa bo tudi grožnje z vislicami, streli in odkrite omembe smrti političnega nasprotnika znova ostala brez resnega odziva?