Vstop v Golobovo koalicijo bi bil politični samomor, navedbe iz prisluhov so enostavno prehude

Kaj pravijo prisluji in zakaj na njih potencialni koalicijski partnerji ne smejo pozabiti?Spomnimo, Švarc Pipanova je v prisluhih povedala, da je – kljub hudim obtožbam o zlorabi pri nakupu stavbe na Litijski 51 – tudi po svojem odstopu praktično ohranila neomejen dostop do ključnih odločevalcev znotraj izvršilne veje oblasti, s čimer se je lobistki tudi hvalila.

Lobistki je razlagala s kom in kako se mora pogovarjati, da bo dosegla svoje cilje. Ob tem se hvali s svojimi poznanstvi znotraj izvršilne veje oblasti in pravi, da to pove vsem svojim “klientom”. Pojasni tudi, da že iz otroštva prijateljuje z Maksom Helblom, predsednikom uprave GEN-I, in da je Robert Golob iz podjetja GEN-I v vlado pripeljal svoje ljudi, med drugim Barbaro Kolenko Helbl, generalno sekretarko vlade. Najbolj šokantni del posnetka, pa je bil tisti, kjer Švarc Pipanova lobistki razloži, da Robert Golob prek obvodov še vedno obvladuje GEN-I, energetsko podjetje, iz katerega je tudi prišel. Ko se je pogovarjala z vodstvom podjetja, naj bi ji razložili, naj se glede odločitev pogovarja kar z “Robertom”, saj se nobena odločitev ne sprejema mimo njega. Direktor naj bi imel le “formalni” položaj, podjetje pa naj bi naredilo to, kar jim bo on rekel – vendar naj se o tem ne bi govorilo na glas. Gre za jasen opis kaznivega dejanja.

To opravičuje z besedami, da je Slovenija majhna država in da so vsi “ena velika družina”. Po njenih besedah vsi v menedžmentu vedo, da potrebujejo zeleno luč s strani Roberta Goloba, preden sprejmejo kakršno koli pomembno odločitev. Lobistka je ob tem zatrdila, da ni vedela, da predsednik vlade še vedno vodi državno podjetje, ter Švarc Pipanovo vprašala, ali bi bilo morda bolje, če bi Golob izgubil volitve in bi se vrnil v GEN-I, kjer je bil prej direktor. Švarc Pipanova je odgovorila, da v vsakem primeru še vedno vodi podjetje in da ga trenutno tako ali tako vodijo “njeni prijatelji”.ž

Lobistko je skrbelo, da bi Golob v primeru poraza na volitvah izgubil tudi ves svoj vpliv. Švarc Pipanova jo je pomirila, da vpliv iz ozadja ostaja. Po njenih besedah bo Golob želel nazaj v GEN-I, če pa ostane na oblasti, imajo lobisti “direktno pot”: lahko pokličejo po telefonu, on pa da zeleno luč za projekte ter jih usmeri, s kom se morajo in s kom se ne smejo pogovarjati. Če bi bili torej lobisti resnični, bi se danes Golobove vlade veselili, saj bi imeli rezervirano “direktno pot” do Gen-I in njegove tajnunske privatizacije.

Prav tako šokantna je bila njena izpoved, da ima Janković dovolj vpliva na Roberta Goloba, da lahko vpliva na njegove odločitve, oba pa naj bi imela skupne poslovne in politične interese. Jankovića označi za “enablerja” oziroma omogočevalca z mehko močjo. Hkrati prizna, da ima “velik vpliv – resnično velik. Močan je v vseh pogledih: politično, ekonomsko, poslovno. Imun na vse – vse, kar sprožijo proti njemu, pade na sodišču.” Celo sama namigne, da bi lahko šlo pri nekaterih primerih tudi za pristranskost sodišč, saj bi po njenem mnenju nekateri postopki morali iti naprej, pa niso. Pozor! Gre za bivšo Golobovo ministrico za pravosodje, ki ne zaupa slovenskemu pravosodju!

Še ena najava kaznivega dejanja: priznala, da obstajajo povezave med upravno enoto (ki spada pod ministrstvo) in Mestno občino Ljubljana glede izdaje dovoljenj – konkretno v primeru spornega Kanala C0. Po njenih besedah na upravni enoti niso želeli izdati dovoljenja zato, ker “oni niso imeli nič od tega”.