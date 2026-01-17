V novi Demokraciji preberite: Alejandro Peña Esclusa: »Prijetje Nicolasa Madura je šele prvi korak k osvoboditvi izpod levičarske diktature«

Piše: Bogdan Sajovic

Alejandro Peña Esclusa je venezuelski disident, politik in pisatelj. Z njim smo se med drugim pogovarjali o padcu in aretaciji samodržca Nicolasa Madura ter demontaži levičarskega režima in mamilarskega Kartela sonc.

Gospod Peña Esclusa, najprej naj vam čestitam za strmoglavljenje samodržca Madura …

Hvala, vendar je prijetje Nicolasa Madura šele prvi korak k osvoboditvi izpod levičarske diktature. Maduro je resda tam, kamor spada, za rešetkami. Vendar pa je vsa komunistična struktura, ki je četrt stoletja davila mojo državo in sodržavljane, še vedno nedotaknjena. Treba bo razmontirati ves sistem, ki sta ga vzpostavila najprej Chavez in nato Maduro, to pa bo terjalo še kar nekaj dela in časa.

Ali ste bili vi in drugi voditelji venezuelske opozicije v izgnanstvu obveščeni o ameriški akciji?

Ne, nismo bili. Razumem pa tudi, zakaj ne. Šlo je za dolgo načrtovano, izredno kompleksno vojaško operacijo, pri kateri bi lahko šlo mnogo stvari hudo narobe. Ena napaka in vse bi lahko šlo po zlu. Razumljivo je, da Američani niso hoteli tvegati, da bi kakšna informacija odtekla in ogrozila izvedbo, zato so vso operacijo držali v največji tajnosti.

Celoten članek si lahko preberete v tiskani izdaji Demokracije!

Tednik Demokracija – pravica vedeti več!