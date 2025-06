Je Trumpov namig o spremembi režima lahko žarek upanja za iranske ženske?

Piše: A. V., S. K. /Nova24tv

Slovenska skrajna Levica, vključno z 8. marcem, je te dni stopila v bran iranskemu režimu, ki že desetletja s trdo roko vlada tamkajšnjemu prebivalstvu. Posebej z ženskami v tej državi ravnajo skorajda kot s sužnjami, zato v zadnjih napadih Izraela in ZDA tamkajšnje ženske vidijo predvsem kanček upanja, da se bo iranski režim poslovil. To je namignil tudi predsednik ZDA Donald Trump, in sicer, da bi lahko v Iranu prišlo do spremembe režima.

“Uporaba izraza sprememba režima ni politično korektna, vendar če sedanji iranski režim ni mogel Irana narediti spet velikega, zakaj potem ne bi bila sprememba režima? MIGA,” je zapisal Trump.

Islamska republika, ustanovljena leta 1979, je namreč ob nastanku prevzela šeriatsko pravo ter s tem postavila pravni in družbeni okvir, ki ženske postavlja v podrejen položaj.

Ena najbolj prepoznavnih oblik zatiranja je obvezna raba naglavne rute (hidžaba), ki jo morajo ženske nositi v javnosti. Kršitev te zahteve lahko vodi do denarne kazni, aretacije ali celo fizičnega nasilja. Primer Mahse Amini, 22-letne Kurdinje, ki je leta 2022 umrla po aretaciji zaradi domnevno neustreznega pokrivanja las, je sprožil množične proteste in opozoril na brutalnost moralne policije.

Iranska zakonodaja ženskam odreka številne temeljne pravice. Moški imajo v pravnih postopkih, kot so dedovanje, skrbništvo nad otroki ali pričanje na sodišču, večjo težo. Ženske potrebujejo dovoljenje moškega skrbnika (očeta, brata ali moža) za poroko, potovanje v tujino ali celo določene medicinske posege. V primeru ločitve so možnosti matere, da dobi skrbništvo nad otroki, močno omejene.

Čeprav so ženske v preteklosti predstavljale velik delež univerzitetnih študentk, se oblast trudi omejevati njihovo prisotnost v študijskih programih, predvsem na področjih, ki veljajo za “neprimerna” za ženske. V številnih poklicih je njihova prisotnost neželena ali celo prepovedana, pogosto pa se soočajo z diskriminacijo pri zaposlovanju in nižjim plačilom.

Novinarke, aktivistke in pravnice, ki opozarjajo na neenakopravnost, pogosto končajo v zaporu. Iranske oblasti zoper njih uporabljajo obtožbe, kot so “propaganda proti režimu” ali “ogrožanje nacionalne varnosti”, s čimer zatrejo vsakršen glas upora. Mednarodne organizacije za človekove pravice redno poročajo o mučenju, spolnem nasilju in nečloveških razmerah, s katerimi se zapornice soočajo.

V zadnjih napadih Izraela in ZDA, ki pa jih slovenska levica ironično obsoja, iranske ženske zopet vidijo žarek upanja, da dobijo nekdanje pravice. Tako si iranske šolarke v znak protesta proti islamskemu režimu snemajo hidžabe in razkazujejo lase. Ob tem večina ne razume, kako pogumne so, saj s tem dobesedno tvegajo življenja.

Posnetek si lahko ogledate tukaj.