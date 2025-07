Janša Levici: “Ste sramota ne samo za Slovenijo, ampak za ves normalen svet”

Piše: Sara Kovač (Nova24tv)

Medtem ko je v soboto približno pol milijona ljudi v Zagrebu s ponosom in spoštovanjem do hrvaške zgodovine in domovine obiskalo največji koncert v zgodovini Hrvaške, so se v vrstah skrajne stranke Levica zganili “čebinski” alarmi. Razlog? Prisotnost predsednika SDS Janeza Janše na dogodku. Ta jim je odvrnil, da je Thompson civiliziran hrvaški domoljub, oni pa malikovalci zločincev.

Janša je v odgovor na ideološke napade Levice zapisal: “A zdaj, ko ste se čebinarji z referendumskim nategom ustrelili v lastno koleno, je pa MP Thompson vaš glavni problem? Medtem ko je on civiliziran hrvaški domoljub, se v Levici zbirate modeli, ki niti lastnega spola ne znate določiti, pa druge učite zgodovino, etiko in moralo?”

K temu je dodal: “Da o vašem malikovanju zločincev, zanikanju genocida in poveličevanju diktatur in kršitev človekovih pravic ne govorimo. Ste sramota ne samo za Slovenijo, ampak za ves normalen svet …”

Thompsonov koncert – praznik hrvaškega patriotizma in krščanstva

Koncert hrvaškega glasbenika Marka Perkovića Thompsona, znanega po svojih izrazito domoljubnih in krščansko obarvanih pesmih, se je odvil na zagrebškem Hipodromu in združil več sto tisoč ljudi. Po ocenah organizatorjev se ga je udeležilo več kot 500.000 obiskovalcev, kar ga uvršča med največje plačljive koncerte na svetu.

Na prizorišču je vladala molitvena, a hkrati ponosna in neustrašna atmosfera. Thompson je ob začetku dogodka zbranim zaželel dobrodošlico z besedami: “Hvaljen Jezus in Marija – Hrvaška se vrača svojim krščanskim koreninam!”

Janša je dogodek obiskal s svojo soprogo

Ob boku Janeza Janše sta bila tudi njegova soproga Urška Bačovnik Janša, dogodka pa se je udeležil tudi evropski poslanec Branko Grims.

Levičarski odziv na to, da se nekdo iz Slovenije udeleži koncerta sosednjega naroda, ki slavi svojo svobodo in vero, kaže na odtujenost Levice od realnosti: “Ne zaslužite si države, za katero so naši rojaki 1991 žrtvovali svoja življenja,” je še zapisal Janša in opozoril, da skuša Levica ponovno normalizirati omejevanje svobode izražanja.

Levica išče uteho v ideoloških temah

Stranka Levica je bila v zadnjih tednih pod plazom kritik zaradi neuspešne vlade Roberta Goloba, zdaj pa skuša z ideološkimi temami, kot je koncert v drugi državi, preusmeriti pozornost in nagovarjati svoje volilno telo.

Janšev sklepni poziv je zato več kot jasen: “Smo se borili tudi zato, da v demokratični Sloveniji vsak lahko izrazi svoja stališča, četudi so tako zavržna, kot so vaša. A ne domišljajte si, da boste demokracijo lahko kadar koli spet izkoristili zato, da svobodo govora, veroizpovedi in mišljenja ukinete. Poskusite – in končali boste tako, kot so vaši zločinski vzorniki z rdečo zvezdo na tankih JLA.”