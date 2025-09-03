Ekskluzivno: Golob si namerava podrediti še eno ključnih strokovnih združenj v zdravstvu

Piše: Vida Kocjan

Na jutrišnji skupščini Združenja zdravstvenih zavodov bo poskus, da se za predsednika skupščine postavi Romana Jakiča. Gre za političnega konvertita, človeka brez jasnih strokovnih referenc, ki je obremenjen s preteklostjo neuspehov in obtožb ter je v politiki znan predvsem po svoji prilagodljivosti, ko gre za lastne koristi, poudarja naš vir, ki nam je tudi posredoval ekskluzivno informacijo o jutrišnjih dogodkih.

Jakiča je Golobova vlada oktobra lani postavila za direktorja URI Soča, njegovo Jakičevo ime pa se nikoli ni povezovalo z vizijo ali s sposobnostjo, temveč z oportunizmom in bližino strankarskim interesom. »Če bi tak človek sedel na čelu skupščine, bi Združenje zdravstvenih zavodov iz strokovnega foruma postalo le še ena politična ekspozitura.,« opozarja naš vir.

Pobudnik te akcije, Jakičevega imenovanja, je Marko Jug, znan kot prijatelj Roberta Goloba, ki je kot direktor v UKC Ljubljana že pustil sledi slabega vodenja in finančnega propada. Zdaj očitno nastopa tudi kot politični kadrovnik, ki skuša prek Jakiča uresničiti projekt Gibanja Svoboda: to pa je popoln prevzem vpliva nad strokovnimi institucijami v zdravstvu.

»Gre za poskus, da se v strukturo združenja vgradi politična lojalnost namesto strokovne avtoritete. Če bo ta načrt uspel, bo Svoboda obvladovala ne le politične odločevalske položaje, temveč tudi eno ključnih strokovnih združenj v zdravstvu,« še opozarja naš vir.

Dodaja, da bi to pomenilo konec neodvisnosti, izgubo verodostojnosti in nevaren precedens, ki odpira vrata strankarski kontroli tam, kjer bi morala veljati zgolj strokovnost in izkušnje.