Bilanca antijanšizma: Golobovo vlado bi zrela država peljala pred sodišče, totalitarna pred strelski vod!

Piše: Dr. Stane Granda

Tako janšizma kot antijanšizma doslej ni nihče resno opredelil. Gre bolj za ideologiji podrejene patološke pamfletirane razlage. To nalogo prepuščam modrejšim, saj zasledujem družbene oziroma zgodovinske dimenzije.

Janšist je dolgo časa pomenil človeka, ki je Janezu Janši oziroma DEMOS-u priznaval poglavitne zasluge za osamosvojitev. Nasprotniki so bili kučanovci. Ti so širili teorijo, da je osamosvojitev izpeljal Kučan v dogovoru z Miloševićem in da je Janša samo vse »zasral«. Tako so mi zlasti razlagali pripadniki ZB, ki so kar nekaj časa intenzivno krožili okoli mene. Po prevzemu kučanovcev Zveze veteranov vojne za Slovenijo imam pred njimi osebno, ne pa javno, mir.

Janšizem kot izgovor

Beseda antijanšizem je postala popularna pred zadnjimi parlamentarnimi volitvami. Bila je geslo zbiranja volivcev okoli dr. Roberta Goloba. Zaradi sklicevanja na anticepilsko problematiko je sprva imela močan pečat čudaštva. Jasno je namreč bilo, da ob izbruhu covida nihče ni vedel ne kam ne kod. Izkušnje Bergama in Španije so bile strahotne. Nemalo so s priznavanjem svoje nepripravljenosti in nemoči prispevali tudi posamezni neodgovorni zdravniki, ki so podcenjevali ali bili skeptični do cepljenja. Če to še razumemo, pa ni jasno, in v tem je njihov greh, da niso ponudili alternative. Ponujanje bivanja na morski obali in vitaminov je bila oblika nedostojnega cinizma. Z očitki glede delovanja vodnega topa, nasilja, zlasti pa »zaplinjanja«, pri čemer namigovanja na nacistično tovrstno početje sploh niso prikrivali, pa je antijanšizem dobil ideološke dimenzije. To je potrdil tudi Kučan, ki se je povzpel na njegovo čelo. To je nedavno potrdil, ko je z zajtrkom v bifeju Tošića, kar ima najmanj simboličen pomen, Janković demonstriral nadzor nad Golobom. Zanimivo bi bilo vedeti, ali mu bo predal tudi preostanek milijard, ki so se stekle iz divje privatizacije in tajkunizacije, ki jih Kučan ni nikoli podelil z Združeno listo, ampak so ostale posest njegovega udbomafijskega klana. Kučanovo vodenje in usmerjanje antijanšizma je najmanj dvojno, saj je njegov verjetno pomembnejši del predsednica države dr. Nataša Pirc Musar. Globalno kolesje tega dvojca je finančna oligarhija, v kateri vse pomembnejše mesto dobiva bolgarski kapital sumljivega porekla.

Kako se »antijanšizem« pojavlja pri Golobu

Ker bo za pojavne oblike antijanšizma, ki je samo poimenovanje, polno vsebino pokazal šele čas, bo skušala bilanca pokazati le Golobov del.

Moralni razkroj. Če bi bila ukazana vsaj petminutna prepoved laži, Goloba ne bi nikoli bilo. Mož ima take težave z resnico, da to presega razum družboslovca in kliče po angažmaju kakšne druge znanosti. Kdor laže, tudi krade. Njegov Gen je primer kraje finančnih donosov nekdanjega državnega premoženja, ki ga privatizira preko oderuških cen energije. Na tuj račun je lahko biti bogat, za to ni potrebna nobena nadpovprečna poslovna sposobnost. Vsa finančna in davčna politika države je ena sama kraja revežem. Ni slučaj, da mu pri tem ideološko lestev drži totalitarna levica, ki zna, potem ko poskrbi za svoje brke ali brado, samo deliti nakradeno. Ustvarjanja skupnega ljudskega ali državnega bogastva ni sposobna, ker prezira posameznika, ki je edini subjekt svobodne družbe. Državni razkroj. Vladajoči antijanšizem je takoj razpustil Muzej slovenske osamosvojitve in ukinil spominski dan na žrtve totalitarizmov. Razkril je svojo nedemokratičnost in nagnjenost k totalitarizmu, ki je podlaga finančne oligarhije. Vrednote osamosvojitve so poteptane, osamosvojitelji razglašeni za fašiste. Vzpenja se kult totalitarizma, saj je po njihovem osamosvojitev posledica boljševiške revolucije. S tem se legitimira medvojne in povojne poboje in totalitarni režim. Osamosvojitev se izničuje s pretiravanji okoli izbrisanih, česar ne potrjuje samo spomenik v centru Ljubljane, ampak tudi osrednje, postalo naj bi trajno, sporočilo zgodovinske razstave, odprte v Novi Gorici ob koncu EPK. Za to je bil prostor, za slovensko manjšino onkraj meje ne! Slovenski narod sklepa antijanšistično dobo svojega obstoja z razklanostjo, kakršne ni bilo nikoli v zgodovini. Ljubljani bo celo prepovedano biti slovenska in v njej ne bo dovoljena narodnozabavna glasba. Gospodarski in socialni razkroj. Vlada ni imela ne gospodarske ne socialne politike, je pa v imenu obeh siromašila državljane. Proti zdravnikom in kmetom jih je zaradi tega tudi naščuvala. Kljub potrebnima božičnici in zvišani minimalni plači revščina zaradi roparske ekonomije in plenilskega vodenja države narašča. Obe sta pljunek v obraz revščini, kajti preden ju ljudje prejmejo, ju draginja izniči. Nista posledica socialne in ekonomske politike, ampak predvolilno kupovanje glasov. Starost ni žalost, starost in onemoglost sta obup, za reševanje katerega sta sam predsednik vlade in vladajoča koalicija ponujala državno zdravniško pomoč pri samomoru.

Golobova vlada, RIP. Zrela država bi te peljala pred sodišče, totalitarna pred strelski vod!

Opomba: članek je bil prvotno objavljen v reviji Demokracija