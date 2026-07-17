Jan Zobec: »Ta obrat je res presenetljiv, ker je odločba iz leta 2018 glede vsebinsko povsem enake določbe diametralno nasprotna«

Jan Zobec, upokojeni vrhovni sodnik in nekdanji ustavni sodnik:

»Ustavno sodišče RS je poskrbelo za popoln preobrat, ko gre za omejevanje dobičkov koncesionarjev. Večina je namreč presodila, da opredelitev porabe presežka koncesionarjev v zdravstvu ni v neskladju z ustavo. »Ta obrat je res presenetljiv, ker je odločba iz leta 2018 glede vsebinsko povsem enake določbe diametralno nasprotna,« med drugim izpostavlja upokojeni vrhovni sodnik in nekdanji ustavni sodnik Jan Zobec.

V postopku za oceno ustavnosti, ki je bil sprožen na pobudo združenja zasebnih zdravnikov in drugih, je najvišje sodišče v državi po poročanju RTV Slovenija pritrdilo zdravstveni reformi prejšnje vlade, ki koncesionarjem prepoveduje, da si od prihodkov iz javne zdravstvene blagajne izplačujejo dobiček.«

Vir: Nova24tv