Ivo Boscarol: Vladanje ni isto kot vodenje

Ivo Boscarol, podjetnik:

»Da imam rajši butastega ali najbolj butastega kralja kot pa najbolj demokratičnega skreganega parlamenta. Nimaš nič od tega in takšnega predsednika Parlamenta ali Vlade, ker ne bo znal vladati in ne bo znal različnih interesov motivirati na način, da bo dobro za državo in za državljane. Temelj te težave je v ne ločevanju pojmov vodenja od vladanja. Ravno za to in v tem se ločimo od držav z dolgo demokratično tradicijo kjer se te stvari rešujejo na dolgi rok, politike za politiko in vladanje se vzgajajo na dolgi rok in skozi sistem in ne pridejo z ulice. To pot slovenska politika ali pretežni del nje, mora prehoditi in jo ne preskočiti.”

Vir: večer na Jožefovem hribu, Dom sv. Jožef