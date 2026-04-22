(GLOSA) Hitro spreobrnjenje Roberta Goloba: on bi rad imel kar narodno enotnost

Piše: Gašper Blažič

Se vam ne zdi, da se je Golobov Robi pred kratkim kar naenkrat zelo spremenil? Še 16. marca je bil napadalen, da te kap, v Janeza Janšo se je zaganjal kot »kavka v zmrznjen drek«, kakor se temu po domače reče.

Potem pa kar naenkrat sprememba. Govori o vladi narodne enotnosti. No, pa o narodni enotnosti nasploh, češ, vsi smo na isti ladji, moramo delati skupaj, sedaj bo kriza, denarja skoraj ni, boriti se moramo proti korupciji in vse to. Morda bi samo pripomnil, da verjetno ne misli na »Zokijevo« korupcijo, za katero velja izjema. Namreč, delovanje ljubljanskega »vožda« je za slovenski nacionalni interes tako pomembno, da mu lahko oprostimo tistih nekaj grehov, povezanih s korupcijo, klientelizmom in aroganco.

To dobro ve tudi najbolj znan prebivalec ljubljanskih Murgel, ki je zadnje čase vidno utrujen od vsakodnevnega skakanja iz medijskih paštet. Čakamo, da zajame sapo, da bo lahko spet zvijal roke trem poslanskim skupinam, ki se menda na umazan način upirajo izvajanju »narodne enotnosti«.

No, hotel sem pa povedati, da si murgelsko-magistratska srenja to enotnost predstavlja zelo po svoje: vanjo pač niso všteti razni fašisti, janšisti, domobranci in drugi razredni sovražniki. Njih itak ne potrebujemo, da bi jih spraševali za mnenje. Čudi pa me, kaj v tem času počnejo naši slavni sodniki porotniki, namreč Nika Kovač, Jaša Jenull in podobni. Morda pa vadijo kolesarjenje, ker naj bi cene naftnih derivatov tako podivjale, da bi morali začeti kupovati konje in osle, če nam že kolesa ne ustrezajo.

Toda ker je medtem »oranžni Gringo« ajatole že spravil na kolena, lahko s treningom mirno zaključijo. Jaša J. pač ne more postati nov »Pogi« ali »Rogla«, ker tudi bicikliranje okoli parlamenta pač ni Tour de France. Cene naftnih derivatov pa so za vse enake – pa narodna enotnost gor ali dol …