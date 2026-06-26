David Sipoš: Pa saj negativnih kritik ni bilo veliko, recimo Mladina pa Radio Študent …

David Sipoš, režiser in producent:

“Žolčni komentarji, sploh če ciljajo direktno in zelo osebno nate, sicer lahko globoko zarežejo in če nimaš dovolj trde kože, puščajo posledice. Zato sem se odločil, da se s tem ne bom ukvarjal in moril. Pa saj negativnih kritik ni bilo veliko, recimo Mladina pa Radio Študent. Ko so jih moji sodelavci analizirali, se je izkazalo, da gre v resnici samo za ideološki napad, ki v ničemer ni utemeljen s tistim, kar je bilo naše poslanstvo pri tem filmu (Exodus 1945: Naša kri, op.p).”

Vir: Družina