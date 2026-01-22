Življenje bo še dražje: Golobova vlada z novo dajatvijo nad avtoprevoznike, sledilo bo tole …

Piše: C. R.

Golobova vlada je že 8. januarja letos potrdila predlog novele zakona o cestninjenju, ki za tovorna vozila nad 3,5 tone največje dovoljene mase predvideva uvedbo pristojbine za zunanje stroške zaradi onesnaževanja zraka in hrupa. Kot so sporočili z vlade, se bo po ocenah Darsa na račun pristojbine v državni proračun letno steklo približno 27,6 milijonov evrov.

No, deloma je to povezano tudi z evropsko direktivo v zvezi z razvpitim “zelenim prehodom”. S predlogom novele zakona o cestninjenju se v slovenski pravni red namreč prenaša posamezne določbe direktive EU o eurovinjetah v delu, ki se nanaša na zaračunavanje pristojbine za zunanje stroške tovornim vozilom zaradi onesnaževanja zraka in hrupa, ki nastaja zaradi prometa, so v sporočilu za javnost pojasnili na vladi. Omenjeno pristojbino je na podlagi direktive treba uvesti najpozneje do 25. marca 2026.

Vendarle pa je način uvajanja takih dajatev prepuščen posameznim državam članicam EU, denar pa se bo stekal v slovenski proračun. Pristojbino za zunanje stroške se zaračunava poleg infrastrukturne pristojbine in jo upravljavec cestninskih cest, Dars, zaračunava v imenu in za račun države. Po ocenah Darsa se bo od pristojbin za zunanje stroške v državni proračun na letni ravni steklo približno 27,6 milijonov evrov.

Kot so pojasnili na vladi, se prihodki od pristojbine v skladu z omenjeno evropsko direktivo uporabljajo za ukrepe na področju izboljšanja prometnega sistema, zmanjševanja vplivov prometa na okolje ter razvoja prometne infrastrukture. Sredstva za izvajanje omenjenih ukrepov bodo načrtovana v finančnem načrtu ministrstva za infrastrukturo.

Na podlagi predlagane novele se bo medtem vsako leto 50 odstotkov predvidenih prihodkov iz pristojbine namenilo za nepovratne finančne spodbude, do katerih bo upravičen avtoprevozniški sektor. Podrobnosti niso znane, a lahko sklepamo, da bodo iz tega denarja subvencionirali le določene sektorje, po izboru vlade. Navsezadnje smo že videli, kako to poteka.

Preostali del predvidenih prihodkov pa bo namenjen za izvajanje ukrepov v pristojnosti upravljavca cestninskih cest, drugih upravljavcev državnih cest in upravljavcu javne železniške infrastrukture, so še pojasnili.

Za zdaj ni znano, kako visoka bo ta dajatev, sklepamo pa lahko, da bo še precej povečala davčno obremenitev avtoprevoznikov. Kar pomeni, da bo to lahko vplivalo tudi na ceno prevozov, kar se bo poznalo tudi pri višjih cenah življenjskih potrebščin.