Zelo nerodno za bodočo predsednico KPK: Uroša Urbanijo je pred leti napadla z ovadbo, ker je deloval v skladu z zakoni

Piše: G. B.

Danes je predsednica republike Nataša Pirc Musar javno predstavila novo predsednico KPK Katarino Bervar Sternad, o kateri smo pisali že včeraj. Omenili smo tudi, da je slednja leta 2021 kazensko ovadila tedanjega direktorja Ukoma Uroša Urbanijo. Pravno jo je zastopala Pirc Musarjeva.

Slednja je namreč skupaj s Pravno mrežo za varstvo demokracije, ki jo je vodila Bervar Sternadova, vložila kazensko ovadbo zoper tedanjega direktorja Ukoma Uroša Urbanijo. Očitali so mu zlorabo njegovega položaja, prekoračitev meja uradnih pravic ter da ni opravil uradne dolžnosti v odnosu do STA, ker da je nezakonito preprečeval financiranje javnega servisa.

Očitno pa ljubljansko tožilstvo ovadbe ni procesiralo, čeprav je sicer nasprotno ovadbe Urbanije proti ovaditeljem zavrglo. Namreč, Računsko sodišče RS je dalo Urbaniji prav, češ da je deloval v skladu s pogodbo. Decembra 2024 je namreč računsko sodišče objavilo revizijo, v kateri je v splošnem dalo prav Urbaniji, ki je zahteval spoštovanje zakonov in pogodbe, na kateri temelji državno financiranje STA. Tedanje vodstvo agencije tega ni spoštovalo.



Urbanija je spomnil, da je ravnal v skladu s pogodbo med STA in Ukomom. V njej je zapisano, da lahko Ukom, “če se STA ne odzove na zahteve po dokumentaciji, ustavi plačevanje po tej pogodbi ali celo od pogodbe odstopi s pisno izjavo brez odpovednega roka”. Urbanija je v luči revizije računskega sodišča prepričan, da je sedaj jasno, da je tedanji direktor STA Bojan Veselinovič več let podpisoval nezakonite pogodbe. Urbanija je ob prvi zaustavitvi zoper Veselinoviča podal kazensko ovadbo (tudi zoper svojo predhodnico Kristino Plavšak Krajnc), vendar je ovadbi tožilstvo prav tako zavrglo. Očitno po krivici, saj je računsko sodišče dalo prav Urbaniji. Če bi slednji sledil praksi svojih predhodnikov, pa bi s tem dejansko deloval nezakonito. Torej, ovadba proti Urbaniji je bila vložena, ker se je hotel držati zakona in pogodbenih obveznosti, prisiliti so ga hoteli v nezakonito dejanje. Spomnimo tudi, koliko je bilo medijskega ropotanja, češ da Janševa vlada ogroža obstoj STA. Kar je bila velika laž.

Urbanija je takrat tudi spomnil, da sta z Veselinovičevim naslednikom Igorjem Kaduncem novo pogodbo podpisala v tednu dni po zamenjavi direktorja STA. Posebej je ob tem spomnil na pritiske aktualne predsednice Pirc Musar in kandidatke za varuhinjo človekovih pravic Bervar Sternad ter njuno kazensko ovadbo. Vse v želji, da bi kot direktor Ukoma ravnal nezakonito in podlegel pritiskom levih politikov. “Depolitizirana policija” je potrebovala preko tri leta, da je na podlagi te ovadbe spisala ovadbo, jo predala tožilstvu, to pa sodišču, je takrat poročala Nova24TV.

No, sedaj pa je ista Katarina Bervar Sternad postala predsednica organa, ki naj bi nadzoroval korupcijo. Res bizarno!