Zelenski ponuja pomoč ZDA pri obrambi pred iranskimi droni

Piše: C. R.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da bo Ukrajina pomagala Združenim državam pri obrambi pred iranskimi napadi z droni tipa Shahed na Bližnjem vzhodu. Obenem so ruski predstavniki izkoristili zaostrovanje razmer v regiji za ostro kritiko ameriške politike ter opozorila glede mirovnih pogajanj o vojni v Ukrajini.

Zelenski je 5. marca dejal, da je Ukrajina od Združenih držav prejela prošnjo za »konkretno podporo« pri zaščiti pred napadi z iranskimi brezpilotnimi letalniki Shahed. Kot je povedal, je že dal navodila, da naj bodo oprema in specialisti na razpolago ZDA pri zračni obrambi.

NEW: Ukrainian President Volodymyr Zelensky announced that Ukraine will support US air defense efforts against Iranian Shahed drone strikes in the Middle East. Key Takeaways ⬇️ Ukraine has years of experience defending against almost nightly large-scale Russian drone and missile… pic.twitter.com/yPpGIp9mRc — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) March 6, 2026

Ukrajina je o tej pomoči govorila tudi z voditelji več držav Perzijskega zaliva, med drugim z Združenimi arabskimi emirati, Katarjem, Jordanijo, Bahrajnom in Kuvajtom. Po poročanju časnika Financial Times ameriško obrambno ministrstvo in vsaj ena zalivska država razmišljata o nakupu ukrajinskih dronov, namenjenih uničevanju iranskih Shahedov.

V Ukrajini naj bi približno ducat podjetij izdelovalo razmeroma poceni prestrezne drone, ki stanejo le nekaj tisoč dolarjev, medtem ko prestrezne rakete za sisteme Patriot stanejo več milijonov. Ukrajina ima dragocene izkušnje z obrambo pred ruskimi napadi z droni in raketami – tudi z iranskimi Shahedi – in po lastnih navedbah prestreže približno 90 odstotkov teh letalnikov.

Zaostrovanje med Kremljem in Washingtonom

Ruski zunanji minister Sergei Lavrov je medtem ostro kritiziral ameriške vojaške operacije proti Iranu in trdil, da Washington z njimi destabilizira Bližnji vzhod ter poskuša razdeliti Iran in zalivske države. Lavrov je razmere povezal tudi z vojno v Ukrajini, saj naj bi Zahod po njegovih besedah v konflikt z Rusijo »potegnil« tudi Ukrajino.

MORE: Kremlin officials are criticizing the United States for military operations against Iran and are using the escalation in the Middle East to set conditions to blame the United States for any future failures in negotiations for a peace in Ukraine. 🧵(1/3) https://t.co/ZxaqOOwV8l pic.twitter.com/2I5ILmjv9r — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) March 6, 2026

Nekateri ruski politiki so šli še dlje. Namestnik predsednika ruskega varnostnega sveta Dimitrij Medvedev je kritiziral ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ker govori o miru, a hkrati vodi vojaške operacije proti Iranu. Poslanci ruske dume pa so opozorili, da bi lahko takšna dejanja spodkopala zaupanje v ZDA kot posrednika pri pogajanjih o koncu vojne v Ukrajini.

2/ Other Russian officials are using US military operations against Iran to harshly criticize the United States and rhetorically place Russia and the United States in opposition and discredit US-led negotiations in Ukraine. pic.twitter.com/779FLXipHh — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) March 6, 2026

Povečevanje ruske vojske?

Ruski predsednik Vladimir Putin je medtem podpisal odlok o rahlem povečanju dovoljene velikosti ruskih oboroženih sil na približno 2,39 milijona ljudi, od tega več kot 1,5 milijona vojakov. Povečanje za približno 2.600 ljudi je najmanjše od začetka obsežne invazije na Ukrajino leta 2022.

Nova aretacija v ruskem obrambnem vrhu

Ruske oblasti so aretirale tudi nekdanjega namestnika obrambnega ministra Ruslana Tsalikova, ki ga obtožujejo korupcije, pranja denarja in ustanovitve kriminalne združbe. Gre že za četrtega nekdanjega tesnega sodelavca nekdanjega obrambnega ministra Sergeja Shoiguja, ki se je znašel v kazenskem postopku, kar analitiki razumejo kot nadaljevanje obračuna z njegovim vplivom v ruskem obrambnem ministrstvu.

