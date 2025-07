Že v tem tednu bo vzpostavljena skupina prijateljstva s Palestino

Piše: S. K. (Nova24tv)

Po tem, ko je trenutna oblast lani priznala državo Palestino, v torek sledi še vzpostavitev skupine prijateljstva s Palestino. Pri vsem tem pa koalicije niti najmanj ne moti dejstvo, da Palestina v tem trenutku sploh ne izpolnjuje pogojev za državnost. Da gre s tem le za nadgrajevanje ene najbolj škodljivih zunanjepolitičnih potez v zgodovini samostojne Slovenije, pa meni strokovnjak za mednarodno pravo dr. Miha Pogačnik.

“Pred dobrim letom smo priznali Palestino. Od takrat smo želeli ustanoviti skupino prijateljstva v DZ, a je opozicija to preprečevala. Prejšnji teden smo spremenili pravilnik, danes pa na OZP končno prišli do ustanovitve in podaljška diplomacije tudi po tej poti,” je v znak navdušenja 2. julija po družabn omrežju X sporočil vodja poslanske skupine Levica dr. Matej Tašner Vatovec. Na to pa je dr. Miha Pogačnik odvrnil: “Po moje ena od najbolj škodljivih zunanjepolitičnih potez v zgodovini samostojne SLO. Ki se očitno še nadgrajuje.”

V spremembo pravilnika, da bi dosegli svoje

Ker med podpisnike predloga za vzpostavitev skupine prijateljstva s Palestino ni ni bilo mogoče premamiti nikogar iz opozicijskih vrst, so se stranke koalicije zavzele za spremembo Pravnika o mednarodni dejavnosti DZ, ki je zahteval, da “člani skupine prijateljstva za sodelovanje s posamezno državo, s katero ima Slovenija vzpostavljene diplomatske odnose, prihajajo iz vsaj polovice poslanskih skupin, in sicer tako koalicijskih kot opozicijskih”.

Prejšnji ponedeljek je kolegij predsednice DZ po navedbah STA “potrdil spremembe pravilnika, v skladu s katerimi po novem velja le še zahteva, da člani skupine prijateljstva s posamezno državo prihajajo iz več kot polovice poslanskih skupin – trenutno to pomeni štirih”.

Z osmimi glasovi za in dvema proti ob prisotnosti 10 članov odbora za zunanjo politiko je bil na 102. seji, ki je potekala 2. julija, sprejet sklep, ki je potrdili predlog za ustanovitev skupine prijateljstva s Palestino. Skupina prijateljstva s Palestino naj bi se glede na pravilnik konstituirala v roku enega meseca. A kot kaže spodnji dokument, se vladajočim mudi, saj bo ta vzpostavljena že v začetku tega tedna. Iz njega je razvidno, kateri poslanci bodo sestavljali omenjeno prijateljstvo skupino, za kandidata za predsednika skupine prijateljstva pa velja poslanec Levice Tašner Vatovec.

Če bi imela vlada tak zalet za reševanje aktualnih težav, bi nam dejansko lahko res kdo zavidal. Namesto tega je obsedena z ideološkimi temami, zlasti s podpiranjem Palestine. Kot smo že omenjali v luči njihovega fokusa, se v tistem delu Bližnjega vzhoda odvija vojna med kapitalizmom, ki ga predstavlja Izrael, in kolektivistično tiranijo, ki jo predstavlja Palestina. Tako kot priznanje Palestine tudi vzpostavitev skupine prijateljstva s Palestino ne bo preprečila umiranja civilistov, ki jih Hamas uporablja za živi ščit. Je pa to tema, ki prispeva k odvračanju pozornosti od krize v koalicijskih vrstah, ki je nastala zaradi nestrinjanja z obrambnimi izdatki.