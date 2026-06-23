(ŽE V PRODAJI) V novi št. revije Demokracija preberite: 35 let državnosti – priložnost, da se tranzicija končno zaključi; Razkrivamo sporno financiranje levih aktivistov; Intervju Andrej Šircelj: Vlada bo vsem ljudem zagotavljala varnost in stabilnost!

Piše: Uredništvo Demokracije

Izšla je nova številka revije Demokracija! V njej pišemo o 35. obletnici samostojne Slovenije ter o priložnosti, da se tranzicija končno zaključi. Razkrivamo: sporno financiranje levih aktivistov, ki delujejo za interese tujcev iz tretjih držav. Intervjuji: mag. Andrej Šircelj, mag. Tomaž Seljak in Andreja Zupančič.

Ali je 35 let po najbolj epohalnem dogodku slovenske zgodovine dovolj dolga doba, da se končno zaključi težavna tranzicija oziroma kontinuiteta z nekdanjo komunistično Jugoslavijo? To vprašanje je še kako pomembno ob dejstvu, da je spomladi letos prišlo do pomembnega preloma.

Namreč, podobno kot leta 1990, po prvih večstrankarskih volitvah, so se politične sile, ki zagovarjajo prenovo in spremembe, povezale med seboj in s tem zaobšle sicer nepisano pravilo volitev – da je zmagovalec tisti, ki osvoji največ glasov.

No, v trenutnem volilnem sistemu pravega zmagovalca pravzaprav ni, saj volitve šele omogočijo delitev kart. Ne glede na to, da je do zdaj vladajoči Svobodi sicer uspelo priti do zelo rahle relativne zmage zaradi učinka konstrukta Black Cube ter prevar v samem volilnem postopku, je zmagala ideja mlajših generacij, ki si očitno ne želijo socializma v takšni meri, kot smo sprva mislili.

Prav nasprotno – sedanja vlada dejansko odseva željo velikega dela volilnega telesa po spremembah v samem konceptu, ki je doslej temeljil na t. i. »poznem socializmu«.

Bo ustavno sodišče stopilo na stran Jankovića?

Prejšnji teden je državni zbor sprejel novelo zakona, ki odpravlja volilno pravico za tujce oziroma državljane t. i. tretjih držav na volitvah županov, mestnih in občinskih svetov ter tudi svetov četrtnih in krajevnih skupnosti. Odziv levice je bila seveda gromozanski; takoj so se razpisali o ksenofobiji, rasizmu in šovinizmu. Nemudoma so napovedali ustavno presojo zakona, verjetno pa se tudi glede novele zakona o lokalnih volitvah obeta referendum.

Sobivanje med vlado in predsednico bo očitno težavno

Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je prejšnji teden sprejela novoimenovano vlado RS. Pred sprejemom se je na ločenem srečanju sestala s predsednikom vlade Janezom Janšo, so sporočili iz Urada predsednice RS. V nagovoru je predsednica republike vladi ob začetku mandata zaželela uspešno delo in poudarila, da vodenje države ni le izvrševanje oblasti, temveč predvsem »služenje vsem ljudem, ne glede na razlike med njimi, skrb za skupno, javno dobro in varovanje zaupanja državljanov v demokratične procese«. Ob tem je izrazila željo, da bi bil sprejem izhodišče za prihodnje

Financiranje levih aktivistov, borcev za volilno pravico tujcev

Predstavniki organizacij, ki se zavzemajo za volilno pravico tujcev iz tretjih držav v Sloveniji, so v izjavi za javnost pred poslopjem državnega zbora poudarjali, da so spremembe zakona sporne, saj omejujejo politične pravice skupine prebivalcev, ki so jih pridobili pred 24 leti.

Pod izjavo se je podpisalo 33 tako imenovanih nevladnih organizacij, med njimi so tudi nekatere ustanove, ki presenečajo. Nekateri predstavniki so slovenske državljane celo zmerjali, mi pa smo preverili, kako so financirane ustanove, ki jih zastopajo. Ugotovili smo, da gre v veliki meri za podpornike nezakonitih migracij in skrajno leve aktiviste.

Levi aktivisti v tujino izvažajo laži po preizkušenem vzorcu

Združenje novinarjev in publicistov Slovenije (ZNP) je ostro protestiralo proti navedbam organizacije Novinarji brez meja, ki na podlagi zavajajočih informacij trdi, da novela zakona o parlamentarni preiskavi ogroža zaupnost novinarskih virov in omogoča njihovo razkritje. ZNP je ostro protestiralo proti navedbam organizacije Novinarji brez meja (RSF). Ta na podlagi zavajajočih informacij trdi, da novela zakona o parlamentarni preiskavi ogroža zaupnost novinarskih virov in omogoča njihovo razkritje. V ZNP so izrazili resno zaskrbljenost in protest zaradi teh navedb, ki so očitno prišle iz kroga domačih levičarskih aktivistov.

Intervjuji: Andrej Šircelj, Tomaž Seljak in Andreja Zupančič

Mag. Andrej Šircelj v novi, 16. slovenski vladi vodi enega najzahtevnejših resorjev v času, ko javne finance izkazujejo primanjkljaj. V pogovoru za Demokracijo, ki je nastal sredi prejšnjega tedna, prvič podrobneje predstavlja svoje prioritete: zmanjšanje odhodkov, reformo plačnega sistema, vrnitev podjetniškega duha in stabilizacijo javnih financ brez novih davkov. Minister, ki je finančni resor vodil že v tretji vladi Janeza Janše, napoveduje rebalans proračuna že septembra in odločen konec uravnilovke. Objavljamo tudi pogovor z nekdanjim direktorjem IZUM-a mag. Tomaže Seljakom in glasbenico ter pedagoginjo Andrejo Zupančič.