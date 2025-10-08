Združenje direktorjev zasebnih vrtcev opozarja: Sprejeta novela o vrtcih pomeni sistemsko zapiranje majhnih zasebnih vrtcev!

Piše: C. R.

Potem, po je Državni zbor potrdil novelo o Zakona o vrtcih, se je še enkrat oglasilo Združenje direktorjev zasebnih vrtcev, ki je sicer poleg Združenja staršev otrok v zasebnih vrtcih, eden od deležnikov, ki jih je Golobova vlada pri pripravi novele Zakona o vrtcih sistematično preslišala.

Predsednica Združenja direktorjev zasebnih vrtcev, Hojka Oman je v sporočilu za javnost sporočila, da sprejeta novela Zakona o vrtcih pomeni sistemsko zapiranje majhnih zasebnih vrtcev in kratenje izbire staršem, ter napovedala, da bo Združenje uporabilo vsa pravna in institucionalna sredstva za zaščito vrtcev, zaposlenih in pravic staršev: “Ne bomo dopustili, da se desetletja dobrega dela zbrišejo z eno samo politično potezo!”

Zaprlo se bo 37 zesebnih vrtcev!

Sprejetje novele Zakona o vrtcih bo imelo uničujoče posledice za predšolsko vzgojo v Sloveniji, predvsem pa za zasebne vrtce, ki že desetletja pomembno dopolnjujemo javno mrežo, bijejo plat zvona pri Združenju direktorjev zasebnih vrtcev in opozarjajo, da sprejeta novela neposredno zapira vrata kar 37 zasebnim vrtcem, ki imajo manj kot štiri oddelke – to pomeni več kot tretjino vseh zasebnih vrtcev v Sloveniji. “Ti vrtci bodo morali v naslednjih štirih letih zapreti svoja vrata, ne glede na kakovost svojega dela, zadovoljstvo staršev ali potrebe lokalnega okolja. Celo več, tudi po 1. septembru 2030 bodo občine lahko na podlagi projekcij, ne dejstev, odločile, da otrok v manjših vrtcih, tudi če bodo izvajali lasten program – ne bodo sofinancirale,” so zapisali pri Združenju.

