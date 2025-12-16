“Zdaj bo pa Prebilič vabil na kavo.”

Piše: Celjski glasnik
Na levici sta strah in panika pred izgubo oblasti in s tem predvsem koristi res velika, hkrati pa si že gredo videno kampanjo z enim samim programom anti-Janša.
Po tem, ko se je namigovalo na združitev SD ter Prebiličevega preporoda, je po neuspehu, slednji kot kaže prevzel pobudo in že pričel s povezovanjem levice na politiki proti Janezu Janši.
Tako smo lahko v preteklih dneh že videli, kako je Vladimir Prebilič prevezel “taktirsko palčko” in pričel k sebi vabiti politike levice. Med njimi so tudi takšni, za katere je še pred časom govoril, da z njimi ne bo sodeloval, ker je verjetno računal na višjo podporo, danes, ko mu ta ni pripisana, pa bo naredil vse, da pridobi vsak sleherni glas.
Več: