e-Demokracija
0.5 C
Ljubljana
torek, 16 decembra, 2025
e-Demokracija
ENG
...

“Zdaj bo pa Prebilič vabil na kavo.”

FokusSlovenija
Vladimir Prebilič (Foto: STA)

Piše: Celjski glasnik

Na levici sta strah in panika pred izgubo oblasti in s tem predvsem koristi res velika, hkrati pa si že gredo videno kampanjo z enim samim programom anti-Janša.

Po tem, ko se je namigovalo na združitev SD ter Prebiličevega preporoda, je po neuspehu, slednji kot kaže prevzel pobudo in že pričel s povezovanjem levice na politiki proti Janezu Janši.

Tako smo lahko v preteklih dneh že videli, kako je Vladimir Prebilič prevezel “taktirsko palčko” in pričel k sebi vabiti politike levice. Med njimi so tudi takšni, za katere je še pred časom govoril, da z njimi ne bo sodeloval, ker je verjetno računal na višjo podporo, danes, ko mu ta ni pripisana, pa bo naredil vse, da pridobi vsak sleherni glas.

Več:

Boštjan Perne: “Zdaj bo pa Prebelič vabil na kavo.”

 

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

© Nova obzorja d.o.o., 2025