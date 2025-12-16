“Zdaj bo pa Prebilič vabil na kavo.”

Piše: Celjski glasnik

Na levici sta strah in panika pred izgubo oblasti in s tem predvsem koristi res velika, hkrati pa si že gredo videno kampanjo z enim samim programom anti-Janša.

Po tem, ko se je namigovalo na združitev SD ter Prebiličevega preporoda, je po neuspehu, slednji kot kaže prevzel pobudo in že pričel s povezovanjem levice na politiki proti Janezu Janši.

Zdaj bo pa Prebelič vabil na kavo. Pokroviteljsko kot lider. Polna usta so ga bila, kako bo vodil "novo" politiko, kako je koalicija zavozila, kako ne bo sodeloval z Golobom, sedaj je pa glavni z anti-Janša retoriko in brez vsebine. Kolk so bedni.https://t.co/dPi2Fpbo9c — Boštjan Perne (@bostjanperne) December 11, 2025

Tako smo lahko v preteklih dneh že videli, kako je Vladimir Prebilič prevezel “taktirsko palčko” in pričel k sebi vabiti politike levice. Med njimi so tudi takšni, za katere je še pred časom govoril, da z njimi ne bo sodeloval, ker je verjetno računal na višjo podporo, danes, ko mu ta ni pripisana, pa bo naredil vse, da pridobi vsak sleherni glas.

