ZDA in Izrael vzpostavila zračno premoč nad Iranom

Tudi tretji dan (ponedeljek 2.marca) vojaških operacij v Iranu, so združene ameriško-izraelske sile še naprej lomile iransko zračno obrambo, da bi ohranile zračno premoč nad zahodnim Iranom in Teheranom. Načelnik skupnega štaba ameriških oboroženih sil, general Dan Caine, je včeraj sporočil, da je bila »nad Iranom vzpostavljena lokalna zračna premoč«.

Izraelske obrambne sile (IDF) pa so 2. marca sporočile, da so od začetka vojne 28. februarja napadle več kot 200 iranskih sistemov zračne obrambe. Izraelski obrambni minister Israel Katz je izjavil, da izraelska letala v Teheranu uporabljajo bomb namesto raket, potem ko je Izrael vzpostavil zračno premoč nad mestom. Katzova izjava torej nakazuje, da iranski sistemi zračne obrambe ne predstavljajo več večje grožnje za izraelska ali ameriška letala v Teheranu, saj izraelska letala lahko eksploziv odvržejo neposredno na svoje cilje, namesto da bi ga izstreljevale z razdalje.

Napadi združenih sil na iranske sisteme zračne obrambe Izraelu in Združenim državam omogočajo tudi, da v Iranu uporabljajo letala starejše generacije z manjšim tveganjem. Ameriško centralno poveljstvo (CENTCOM) je poročalo, da so ameriški bombniki B-1 1. marca napadli cilje v Iranu, da bi zmanjšali iranske zmogljivosti balističnih raket. Uporaba bombnikov B-1 kaže, da so združene sile oslabile iransko zračno obrambo do te mere, da se Združene države počutijo udobno pri uporabi letal starejše generacije za izvajanje napadov v Iranu.

Združene sile so 2. marca izvedle več zračnih napadov, usmerjenih na iranske notranje varnostne lokacije, odgovorne za ohranjanje varnosti, zatiranje protestov in širjenje režimske propagande.

Združene sile so včeraj tudi napadle jedrski objekt Natanz v provinci Esfahan, kar je prvi napad na iransko jedrsko območje od začetka ameriško-izraelske kampanje 28. februarja. Izraelski analitik je s sklicevanjem na satelitske posnetke potrdil, da so bili napadi usmerjeni v Natanz in ocenil, da so bile hudo poškodovane vsaj tri stavbe.

IDF je 2. marca nadaljeval z zračnimi napadi na vojaške objekte in ustanove Hezbolaha v Libanonu, da bi zmanjšal sposobnost Hezbolaha za izvajanje povračilnih napadov na Izrael. IDF je poročal, da je napadel več kot 70 skladišč orožja, izstrelišč in lansirnih sistemov Hezbolaha v južnem Libanonu.

Združene države in Izrael sta 1. in 2. marca izvedla več napadov na iraške milice, ki jih podpira Iran, da bi zmanjšala sposobnost milic za izvajanje povračilnih napadov na ameriške sile in Izrael. Zdi se, da iraške milice, ki jih podpira Iran, grozijo s širitvijo spopadov na regionalne države, ki gostijo ameriške čete, kot je Jordanija.

Obstaja možnost, da bi Hutiji bi lahko napadli položaje emiratske, izraelske ali ameriške vojske na Afriškem rogu, če bi se pridružili iranski regionalni povračilni kampanji.

Iran sicer poskuša motiti mednarodni ladijski promet skozi Hormuško ožino kot del širših prizadevanj za povzročitev ekonomske škode državam Perzijskega zaliva. Iran želi na ta način spodbuditi države Perzijskega zaliva, da pritisnejo na Združene države in Izrael, da končajo skupno napadalno kampanjo proti Iranu.

Iranski napadi, usmerjeni v energetsko infrastrukturo v Perzijskem zalivu, so prav tako ovirali nekatere regionalne naftne in plinske industrije.

