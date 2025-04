Zaradi tega mrzlično iščejo novi obraz in z zlorabo oblasti znova skušajo uničiti Janšo

Piše: Spletni časopis

Vladne stranke so v hudem bankrotu in na volitvah bi jih volivci poslali v opozicijo, številni pa še v parlament ne bi prišli.

To je po Mediani za Delo prejšnji teden včeraj pokazala še raziskava agencije Parsifal za Novo24TV. Le da so rezultati zadnje meritve za vladajoče še večja katastrofa. Kakor resne so težave, kaže tudi so sinočnji udarec POP TV po premieru Robertu Golobu zaradi domnevnih zastonjskih dopustovanj v Karigadorju v počitniški hiški Tomaža Subotiča, kjer bi naj teden dni dopustoval s Tino Gaber in Pino Weisseisen, a brez Subotiča. Gabrova pa je poskušala tam dobiti prenočišče za noč tudi sama, a ji družina Subotič tega, tako poroča POP TV, ni omogočila. Premier je Subotiča postavil v svet splošne bolnišnice Celje, ki ga ta tudi vodi, in v svet psihiatrične klinike Ljubljana, a je tam nadzorniški položaj izgubil, ko se vladi ni uspelo znebiti direktorja Bojana Zalarja, da bi si zagotovili vpliv nad to pomembno ustanovo. V takšnih se lahko najdejo zanimivi podatki o konkurentih in prikrijejo o svojih. Subotič je po objavi zgodbe na POP TV že odstopil tudi kot predsednik in član sveta bolnišnice v Celju. Glede na veliko število na televiziji objavljenih osebnih telefonskih sporočili med akterji, pojavi se na Subotičevi strani tudi znana odvetnica Nina Zidar Klemenčič, in celo povsem internih dokumentov stranke, kot je pristopna izjava v Gibanje Svoboda Subotiča, gre zanesljivo tudi za notranji obračun pri premieru, ki sicer slovi po skrivanjih in izmikanju jasnim pojasnilom svojih ravnanj.

Vsebino osebnih dopisovanj med Subotičem in Golobom je medijem lahko posredoval le eden od njiju. Zanesljivo jih ni Golob.

Takšno:

V napovedi prispevka so na POP TV uporabili tudi znani propagandni trik levice, s katerim pogosto diskreditirajo nekdanjega premiera Janeza Janšo (SDS), da bi naj ravnal podobno, a s posnetki iz časov, ko je bil v opoziciji. In brez podatkov, kako bi naj “vračal”. Tako je opozoril na ponavljanje manipulacije:

Razmerja moči strank, ki so velik polom za vladne stranke in pomenijo, da bi se Golob, če bi bile volitve to nedeljo, moral takoj posloviti z vrha vlade, pa čeprav zadnje čase na veliko deli predvolilne bonbončke in privilegije na vse strani, so po Parsifalu takšna:

Zaradi hudega poloma vladajočih, ki ga kažejo raziskave, ni mogoče izključiti tveganja, da bodo v letu do volitev tudi s ponovno zlorabo sodstva in parlamenta predsedniku daleč največje opozicijske stranke SDS Janezu Janši poskušali preprečiti, da bi še četrtič prevzel vodenje vlade, s čemer bi ponovil dosežek Janeza Drnovška. Ta je bil doslej edini ob Janši za šefa vlade izvoljen več kot enkrat. Ta teden se v Celju nadaljuje škandalozen sodni postopek v primeru Trenta, ki ga je sprožil nekdanji soprog Nine Zidar Klemenčič Goran Klemenčič, ki so ga iz položaja namestnika notranje ministrice Katarine Kresal (LDS) postavili na vrh KPK, od tam pa je poskušal uničiti Janeza Janšo. Deloma pa se je lotil tudi Zorana Jankovića. Diskreditiranje Janše z očitki, da si je pridobil korist s prodajo Trente, je temeljila tudi na izjemno nizki oceni vrednosti 15.613 metrov velike gradbene posesti ob Soči sodne cenilke Bredo Zorko, ki je znana tudi iz nedavne afere Litijska, kjer je dvakrat povsem različno ocenila stavbo, ki jo je kupila Dominika Švarc Pipan in jo, tako se zdi, tudi zaradi tega preplačala za več milijonov evrov. Pod zadnjo visoko cenitev za Litijsko je bil sicer podpisan Anton Rigler, ki pa je pozneje priznal, da je njena avtorica Zorkova, ki jo je zaradi ravnanja v primeru Litijska NPU tudi ovadil.

Z montiranimi sodnimi postopki in zlorabami oblasti so Janšo poskušali uničiti že večkrat. Nazadnje v primeru Patria, ko je na koncu ustavno sodišče soglasno razveljavilo sodne odločitve, zaradi katerih je moral tik pred volitvami v zapor. Ustavno sodišče jih je odpravilo kot sodni konstrukt in posledico nepoštenega sojenja, razveljavili pa so tudi nezakonit odvzem mandat Janši večine v DZ in to kot zlorabo oblasti strank, ki so z Mirom Cerarjem na oblast prišle prav zaradi te zlorabe sodstva. Kot predsednik državnega zbora se je osramotil Milan Brglez (takrat SMC, danes SD). Danes je namestnik pravosodne ministrice Andreje Katič (SD).

Po Golobu je udaril POP TV, po Janši bodo znova z zlorabo sodne in politične oblasti.

Tudi po Parsifalu SDS podpira daleč največ volivcev, a manj kot po Mediani za Delo pred tednom. Velika razlika pa je pri manjših desnih strankah, ki bi po Parsifalu dobile bistveno višje deleže kot po Mediani. Demokrati Anžeta Logarja so celo na tretjem mestu za SDS in Svobodo, NSi Mateja Tonina pa je pred SD Matjaža Hana. Po Mediani niti v parlament ne bi prišli. Razmerja moči, če preračunamo tako, da izločimo neopredeljene in potem še tiste, ki ne bi prišli v parlament, bi bila takšna:

V parlament bi prišla tudi Resni.ca nekdanjega visokega funkcionarja SNS Zmage Jelinčiča Zorana Stevanovića, a tudi ta vladnih strank ne bi rešil in bi vsi skupaj ostali v opoziciji.

Tik pod pragom za v parlament pa sta še dve desni stranki SLS, s 3,9 odstotka in Glas upokojencev Pavla Ruparja, s 3,5 odstotka, za kateri tudi ni mogoče izključiti, da bi jima lahko uspelo.

Za vladajoče je tak položaj razlog hude depresije in za hitro iskanje novih obrazov in strank, s katerim bi lahko rešili, kar je rešiti mogoče. Pa zlorabe oblasti za onemogočanje tekmecev. Po katerih naša država slovi.

Daljši trendi, ko gre za parlamentarne stranke in Demokrate, so takšni:

V grafikah in članku v Spletnem časopisu so deleži podpore strankam preračunani tako, da so upoštevani le za stranke opredeljeni volivci. To omogoča primerjavo z volitvami in med raziskavami. Med opredeljene za stranke štejem tudi izbiro “druge” stranke. To so praviloma tiste, ki anketiranim niso ponujene, se jih pa sami spomnijo. Izvirni deleži podpore strankam različnih raziskav, kot so jih objavili mediji, ki so temelj za preračune, so objavljeni v preglednici (s klikom lahko vse preglednice povečate):