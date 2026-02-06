“Žan Janša kot informatik ne zasluži nič posebnega v primerjavi z Inštitutom 8. marec in to proračunskega denarja”

Piše: Celjski glasnik

Kaj bi problematiziral več kot 100 tisoč evrov v enkratnem nakazilu Vesni Vuković, če je to storil državni GEN-i!!?

Problematizirati je potrebno, da je Žan Janša kot informatik v dveh letih zaslužil 130 tisoč evrov, ker gre seveda za sina Janeza Janše in je pred volitvami pač potrebno opozicijo diskreditirati. Moralne Nike Kovač tudi ne moti, da je bilo družini Janković odpisanih več milijonov evrov dolga.

Lepa slika očeta in sina, ampak kot informatik ne zasluži nič posebnega v primerjavi z Inštitutom 8. marec, ki je v zadnjih 3 letih pridobil 1,5mio od tega 485.000€ EU sredstev, EU sredstva pa so proračunski denar. https://t.co/3HcxhwSE84 — Matej Lahovnik (@LahovnikMatej) January 30, 2026

Seveda ker gre za vladne nevladnike, je Kovačeva z inštitutom pograbila informacije Tamare Vonta in hitro pričela problematizirati zaslužek sina predsednika SDS. Pri tem pa seveda svoje transakcije uspešno skriva, hkrati pa živi življenje z zlato žlico. Seveda gre pri omenjenih aktivistih za težavo, da nekdo zasluži z delom, če bi lahko živel lagodno življenje iz proračuna.

Da bi bilo bolje “pomesti pred lastnim pragom” opozarja tudi ekonomist dr. Matej Lahovnik: “Lepa slika očeta in sina, ampak kot informatik ne zasluži nič posebnega v primerjavi z Inštitutom 8. marec, ki je v zadnjih 3 letih pridobil 1,5mio od tega 485.000€ EU sredstev, EU sredstva pa so proračunski denar.”