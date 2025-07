Zala Tomašič, evropska poslanka EPP/ELS, v intervjuju za Demokracijo: »Z zbranimi glasovi bom v Evropskem parlamentu med drugim opozorila na skrbi ljudi glede ETS 2«

Piše: Vida Kocjan

Evropska poslanka Zala Tomašič je bila leta 2024 izvoljena za evropsko poslanko na listi Slovenske demokratske stranke (SDS). V Evropskem parlamentu je zelo dejavna in prepoznavna, deluje v odborih CULT (Odbor za kulturo in izobraževanje), IMCO (Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov) ter ITRE (Odbor za industrijo, raziskave in energetiko). Njen moto je »Za normalno Evropo«. Ta čas prek svoje spletne strani omogoča glasovanje za uvedbo ETS 2 ali proti njej. Kaj to pomeni, preberite v nadaljevanju.

Opozarjate na problematiko Evropskega sistema za trgovanje z emisijami (ETS). Kaj ETS pomeni in kaj nam že zdaj prinaša? Kako je do tega sploh prišlo?

ETS (Emissions Trading System) je evropski sistem za trgovanje s pravicami do emisij toplogrednih plinov, to so kuponi CO₂. Gre za osrednji instrument podnebne politike EU, ki omejuje skupno količino emisij ogljikovega dioksida (CO₂) in drugih toplogrednih plinov, ki jih lahko določeni sektorji izpustijo v ozračje. Če podjetje preseže dodeljeno količino emisij, mora kupiti dodatne emisijske kupone. Če jih izpusti manj, lahko višek kuponov proda na trgu – zato govorimo o sistemu »cap-and-trade« (določen obseg in trgovanje).

Doslej je sistem ETS zajemal predvsem velike onesnaževalce, kot so industrijski obrati (jeklarne, cementarne), energetska podjetja (elektrarne, rafinerije), letalski promet v EU, kar je vodilo tudi v višje cene električne energije.

Leta 2027 se bo ETS razširil na t. i. ETS 2. Kaj bo to pomenilo?

ETS 2 je nova različica sistema ETS, ki začne veljati leta 2027 s prehodnim obdobjem 2025 do 2026. Razširja se na dodatne sektorje, predvsem na cestni promet (gorivo), stavbe (ogrevanje) ter določene emisije iz manjših industrijskih in komercialnih objektov. To pomeni, da bodo tudi dobavitelji goriv in energije (ne neposredno gospodinjstva) morali kupovati emisijske pravice, kar bo vplivalo na cene za končne uporabnike.

